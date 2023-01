Κοινωνία

Άλιμος: Τρισάγιο για την αστυνομικό που σκοτώθηκε σε καταδίωξη (εικόνες)

Τη μνήμη της νεαρής αστυνομικού τίμησε ο Άλιμος, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρόν.

Σε συγκινητικό και συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 22 Ιανουαρίου 2023 το τρισάγιο, στο σημείο που έφυγε από τη ζωή η 26χρονη αστυνομικός, Χαρούλα Κανέλλου μετά από καταδίωξη στη Λεωφόρο Αλίμου.

Με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, στην οποία ανταποκρίθηκε άμεσα ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, φτιάχτηκε ένα εκκλησάκι (Λ. Αλίμου 39) στη μνήμη της Χαρούλας.

Σας ευχαριστούμε εκ μέρους της οικογένειάς μας για την παρουσία σας και τη συμπαράστασή σας, για εμάς ο χρόνος έχει τελειώσει στις 20 Ιουλίου 2022, ανήμερα του Άη Λια” είπε συγκινημένος ο πατέρας της Γιάννης που είναι και αυτός αστυνομικός (έχει ακόμη δύο κόρες, η μία φοιτά στη σχολή αστυφυλάκων).

“Η παρουσία σας μας δίνει ελπίδα, φτερά για να συνεχίσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον δήμαρχο Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη για την άδεια που μας έδωσε για να φτιάξουμε το εκκλησάκι που είναι χορηγία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Εύχομαι να μη συμβεί σε καμία οικογένεια αυτό…”

“Ήταν αυτονόητο ότι θα ανταποκριθούμε αμέσως, δεν υπάρχουν πολλά λόγια για να περιγράψει κανείς αυτό που έγινε” είπε ο Ανδρέας Κονδύλης.

“Είναι απόλυτα οδυνηρό για την οικογένεια και για όλους μας τραγικό, μία νέα κοπέλα, μία νέα αστυνομικός να χάνεται την ώρα του καθήκοντος. Ήταν η ελάχιστη υποχρέωση που είχαμε να συνεργαστούμε στην πρωτοβουλία που είχατε. Ένας άνθρωπος πεθαίνει όταν τον ξεχνάς και χρέος όλων μας είναι να θυμόμαστε τους νέους ανθρώπους που υπηρετούν την κοινωνία. Τη Χαρούλα έχουμε χρέος να τη θυμόμαστε όλοι γιατί χάθηκε με άδοξο τρόπο την ώρα του καθήκοντος.”

“Το εκκλησάκι ήταν το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε στη μνήμη της Χαρούλας” είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης

“Ο Έλληνας αστυνομικός κάνει ένα επάγγελμα που δεν είναι μόνο επικίνδυνο. Είναι στρεσογόνο. Το κορίτσι, λίγο πριν πέσει εδώ στο σημείο, μαζί με τον αστυνομικό που ήταν οδηγός του περιπολικού, έκαναν μία καταδίωξη. Μετά την καταδίωξη εδώ, έγειρε το κεφάλι της και έφυγε..“

Τη Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησαν οι βουλευτές, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Γιάννης Καλλιάνος και Βασίλης Σπανάκης, τον ΣΥΡΙΖΑ οι Χρήστος Σπίρτζης και Γιάννης Μουζάλας και το ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Χρηστίδης. Παρόντες εκτός από τον δήμαρχο Αλίμου ήταν ο αντιδήμαρχος Νίκος Αλβανός και οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χρυσόστομος Αγγελόπουλος, Γιάννης Βέργης και Νίκος Παπανικολάου.

