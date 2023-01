Κοινωνία

Ελ. Βενιζέλος: Λήξη συναγερμού για την πτήση από Πολωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες των Αρχών για την πτήση από την Πολωνία προς Αθήνα.

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο αεροσκάφος της Ryan Air που προσγειώθηκε συνοδεία μαχητικών αεροσκαφών στο Ελευθέριος Βενιζελος της Αθήνα, μετά από ειδοποίηση για ύπαρξη βόμβας.

Στο αεροσκάφος δεν βρέθηκε το παραμικρό ύποπτο αντικείμενο.

Το αεροσκάφος της εταιρείας Ryan Air, που έστειλε ειδοποίηση για βόμβα προσγειώθηκε στις 17:40 αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Το αεροπλάνο, που συνοδευόταν από ζεύγος ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας - όπως προβλέπει το πρωτόκολλο - εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κατοβίτσε της Πολωνίας στην Αθήνα και μεταφέρει σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάνω από 150 επιβάτες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το αεροπλάνο προσγειώθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδιαδρόμου, που είχαν υποδείξει οι ελληνικές αρχές, μακριά από τα υπόλοιπα αεροσκάφη, που βρίσκονται αυτή την ώρα στο Ελ. Βενιζέλος.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική, ειδικό τμήμα των ΤΕΕΜ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ελέγξουν εξονυχιστικά το αεροπλάνο.

Αρχικά έγινε έλεγχος όλων των επιβατών, που κατέβηκαν ένας ένας και χωρίς τις αποσκευές τους και στη συνέχεια ελέχθηκαν όλοι οι χώροι του αεροσκάφους και οι αποσκευές που είχαν φορτωθεί σε αυτό. Δεν βρέθηκε το παραμικρό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού σε αεροσκάφος εταιρείας που πραγματοποιούσε πτήση από χώρα του εξωτερικού με προορισμό την Αθήνα, το αεροσκάφος, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ασφάλειας Αερολιμένα, συνοδευόμενο από μαχητικά αεροσκάφη, προσγειώθηκε με ασφάλεια απογευματινές ώρες σήμερα (22-01-2023) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύνολο των επιβατών, καθώς και στο αεροσκάφος από αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να προκύψει κάτι ύποπτο».

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκαια - Γυναικοκτονία με στραγγαλισμό: Στο νοσοκομείο ο δράστης (εικόνες)

Πέθανε ο Νίκος Ξανθόπουλος: Θλίψη για “το παιδί του λαού”

Άλιμος: Τρισάγιο για την αστυνομικό που σκοτώθηκε σε καταδίωξη (εικόνες)