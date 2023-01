Κοινωνία

Βιασμός ανηλίκων - Πετράλωνα: “Πώς συνδέεται με την δολοφονία του 7χρονου στην Κυψέλη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μια καταγγελία «βόμβα» προχώρησε ο άνθρωπος που ξετύλιξε το κουβάρι στην σκοτεινή υπόθεση των Πετραλώνων.

Σε μια καταγγελία «βόμβα» προχώρησε ο Χρίστος Κρεμνιώτης, ο άνθρωπος που ξετύλιξε το κουβάρι στην σκοτεινή υπόθεση των Πετραλώνων, με τα δύο αδέλφια τα οποία κατήγγειλαν ότι είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα τους, τον θείο τους και οικογενειακούς φίλους.

Ο ποιητής και συγγραφέας που ενθάρρυνε τα δύο παιδιά να καταθέσουν στις Αρχές τα όσα φέρεται να βίωναν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, κατήγγειλε το πρωί της Δευτέρας 23/1 στις Αρχές ότι υπάρχει ένας «συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στην υπόθεση των Πετραλώνων που αποκάλυψε το enikos.gr και συγκλόνισε την κοινή γνώμη και στην αποτρόπαια δολοφονία του 7χρονου Ανδρέα στην Κυψέλη, του οποίου τα οστά είχαν εντοπιστεί μέσα σε εργαλειοθήκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο Χρίστος Κρεμνιώτης, κατέθεσε στην Εισαγγελία εν είδει υπομνήματος στοιχεία που, όπως καταγγέλλει, συνδέουν τις δύο υποθέσεις, με κοινό πρόσωπο τον δολοφόνο του 7χρονου Ανδρέα. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ήδη από το 2018 ο 17χρονος, που έχει καταγγείλει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ίδιο τον πατέρα του στα Πετράλωνα, είχε εκμυστηρευτεί στους παιδοψυχολόγους που τον είχαν εξετάσει ότι είχε εντοπίσει τα πρόσωπα που προέβαιναν στις καταγγελλόμενες πράξεις εις βάρος του. Επίσης, στη νέα καταγγελία του στις Αρχές, ο κ. Κρεμνιώτης αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι το 2018 και εκείνος, στην κατάθεση που είχε δώσει στην ΕΛ.ΑΣ. είχε παραδώσει μια λίστα ατόμων που τα παιδιά από τα Πετράλωνα του είχαν υποδείξει ως τα πρόσωπα που προέβαιναν στις φρικαλέες πράξεις. Όπως ισχυρίζεται ο συγγραφέας, ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα ήταν και το όνομα του δολοφόνου του επτάχρονου Ανδρέα, για τον οποίο κανείς δεν γνώριζε τίποτα τότε. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ακόμη, ότι ο 17χρονος αναφέρθηκε στον Πολωνό άλλες δύο φορές, με τελευταία τον Μάρτιο του 2021, στην Ανακρίτρια, όταν κατήγγειλε συγκεκριμένες πράξεις εις βάρος του από τον δολοφόνο του 7χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες η 30χρονη μητέρα του 7χρονου καταδικάστηκε σε ισόβια, ενώ ο Πολωνός σύντροφός της που είχε δολοφονήσει το 2017 τον μικρό Ανδρέα και τον είχε τσιμεντώσει σε ταράτσα διαμερίσματος, είχε αυτοκτονήσει στις φυλακές της Κέρκυρας, όπου ήταν προσωρινά κρατούμενος, τον Μάρτιο του 2022.

Πετράλωνα: Οι καταγγελίες του 17χρονου και του συγγραφέα για τον Πολωνό και τη δολοφονία στην Κυψέλη

«Την ίδια περίοδο που το μικρό τότε αγόρι της υπόθεσης των Πετραλώνων- ανοίγοντας το δρόμο προς την απελευθέρωση και στις αδελφές του- ξεκινούσε με τη βοήθεια δυο «τρελών του χωριού» να αποκαλύπτει την πιο πυρηνική σήψη της κοινωνίας μας- της οικογένειας – καλούμενο να ανταπεξέλθει πριν από όλα στο ότι έπρεπε να αγαπάει τους γονείς, να ανταπεξέρχεται στους χειρισμούς και τις απειλές τους, να αποδεικνύει ξανά και ξανά στο παιδοκτόνο κράτος ότι δεν είναι τρελό, την ίδια περίοδο, πάνω κάτω, δυο άλλα παιδιά κακοποιούνταν και το ένα από αυτά, δολοφονούνταν», γράφει ο Χρίστος Κρεμνιώτης σε άρθρο του που δημοσιεύει το enikos.gr, λίγο μετά την καταγγελία στην οποία προέβη.

«Η αναφορά του αγοριού, από την περίπτωση των Πετραλώνων, στην Εισαγγελία ανηλίκων γίνεται καλοκαίρι του 2017. Εξετάζεται πρώτη φορά από παιδοψυχολόγους πέντε μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 2018 και στις 5/2/2018 αναφέρει στις ειδικούς ότι έχει εντοπίσει τα πρόσωπα που προέβαιναν στις καταγγελλόμενες πράξεις. Ωστόσο ο ρόλος των ειδικών ήταν να δουν κατά πόσο τα δύο μικρότερα αδέλφια -που μίλησαν πρώτα- έλεγαν την αλήθεια. Αποφαίνονται πως τα παιδιά λένε την αλήθεια και ότι η εικόνα του πατέρα, συνάδει με όσα τα τέκνα του καταλογίζουν. Κι όμως, η ΓΑΔΑ αναλαμβάνει τέλη Αυγούστου του 2018, δηλαδή ακόμη έξι μήνες αργότερα!

Στις 31-8-2018 καταθέτω κατά την εξέτασή μου στην αστυνομία, ανάμεσα σε άλλα έγγραφα και τη λίστα με τα url του Facebook των ατόμων όπως τα δύο μικρότερα παιδιά μού τα είχαν υποδείξει. Ανάμεσα σε αυτά και το όνομα του δολοφόνου του επτάχρονου Ανδρέα για το μαρτύριο του οποίου προφανώς δεν γνωρίζαμε τίποτα. Τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, συγκεκριμένα στις 22-9- 18 ο ανήλικος, αναφέρεται και πάλι στον συγκεκριμένο άντρα περιγράφοντας συγκεκριμένες πράξεις. Στις 30/9/20 καταθέτω και πάλι, στην ανακρίτρια πλέον, τη λίστα των ατόμων στα οποία αναφέρονταν τα παιδιά, προφανώς, ανάμεσα τους και ο ακόμη και τότε μη ταυτοποιημένος Πολωνός. Στις 9-3-21 o δεκαεξάχρονος, μιλά και πάλι για τον συγκεκριμένο άνδρα, πάλι με ονοματεπώνυμο, αυτή τη φορά στην Ανακρίτρια και καταγγέλλει, ξανά, συγκεκριμένες πράξεις εις βάρος του από τον αυτόχειρα Πολωνό», σημειώνει ο Χρίστος Κρεμνιώτης, σχετικά με όσα κατήγγειλε στην Εισαγγελία.

«Από τις ημερομηνίες προκύπτει ότι τουλάχιστον η κακοποίηση της αδελφής του δύστυχου αγοριού, αν μη τι άλλο για κάποιους μήνες, θα είχε αποφευχθεί εάν φυσικά το σύστημα -τουλάχιστον όσο αφορά τους ρυθμούς του- δρούσε άμεσα ως δίχτυ προστασίας των θυμάτων και όχι κάλυψης των θυτών.

Ωστόσο, οι πορείες των δύο υποθέσεων, σε πολλά σημεία παράλληλες -ακόμη και στις σαδιστικές τιμωρίες που έχουν καταγγελθεί από τα παιδιά και των δύο οικογενειών- εγείρουν και άλλα ερωτήματα που κάθε ένα εξ αυτών, αποτελεί και καταγγελία. Με αφορμή την υπόθεση των Πετραλώνων, το συγκεκριμένο άτομο, καταγγέλθηκε από το 2018 έως το 2021 επωνύμως στις αρχές – και σε προανακριτικό και σε ανακριτικό στάδιο- τουλάχιστον τέσσερις φορές και όμως, όταν εντελώς τυχαία αποκαλύφθηκε η μοίρα του επτάχρονου, το 2022, οι δύο υποθέσεις δεν συσχετίστηκαν.

Έτσι, συμπερασματικά: από τον Αύγουστο του 2018 οπότε προσωπικά κατέθεσα ανάμεσα σε όσα μού αποκάλυψαν τα παιδιά και το όνομα του συγκεκριμένου ανδρός, μέχρι το 2021, οι αρχές διατείνονταν ότι δεν το είχαν εντοπίσει. Από το δε 2022 όμως, οπότε και τον συνέλαβαν, η ευθύνη για τον μη συσχετισμό των υποθέσεων -και ενώ στο μεσοδιάστημα, 18 έως 22, το όνομα του έχει καταγγελθεί τέσσερις φορές- είναι τίνος;

Έγραψα παραπάνω ότι οι αρχές – και η κοινωνία συνέπραξαν: «και στη διαμόρφωση του ψυχισμού αυτής της μητέρας και στην παράταση κακοποίησης του κοριτσιού(του ενός δηλαδή εκ των δύο παιδιών της παραπάνω μητέρας), που με αλλεπάλληλες καταγγελίες κατόρθωσε να σωθεί και στη δολοφονία του επτάχρονου αγοριού αλλά και στη διατήρηση της ελευθερίας του πατριού των παιδιών για πέντε έτη μετά το τέλος του μαρτυρίου του επτάχρονου οπότε, πιθανότατα και στην τέλεση πλήθους άλλων εγκλημάτων που θάφτηκαν στα ερείπια της κρατικής καρικατούρας μεν, από το ποιον της ίδιας της «κοινωνίας» δε.» Δεν είναι ασφαλώς δυνατό, να μην προστεθεί: συνέβαλαν καθοριστικά και στη μαρτυρική έως εδώ πορεία των τριών παιδιών της υπόθεσης των Πετραλώνων. Συμβάλλουν διαρκώς στην αύξηση των θυμάτων- που φοβούνται να μιλήσουν, επομένως, αφήνοντας ελεύθερους τους θύτες συνεπώς την εγκληματική τους δράση», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο κ. Κρεμνιώτης στην καταγγελία του.

Πηγή: enikos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ο Μάνος Δασκαλάκης έκανε το μνημόσυνο της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Άλκης Καμπανός: Επεισόδια έξω από το δικαστήριο (βίντεο)

“Qatar gate”: η Μανταλένα Καϊλή ζητά διαγραφή από Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ