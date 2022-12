Κοινωνία

Βιασμός ανηλίκων - Πετράλωνα: Συμπληρωματική κατάθεση έδωσε η 22χρονη

Συμπληρωματική κατάθεση έδωσε η 22χρονη σχετικά με όσα έχει καταγγείλει η ίδια και ο 17χρονος αδελφός της για την κακοποίηση που βίωναν μέσα στο σπίτι τους στα Πετράλωνα. Τι ανέφερε.





Συμπληρωματική κατάθεση έδωσε πριν από λίγο η 22χρονη σχετικά με όσα έχει καταγγείλει η ίδια και ο 17χρονος αδελφός της για την κακοποίηση που βίωναν μέσα στο σπίτι τους στα Πετράλωνα.

Η 22χρονη παρέστη μαζί με τους νομικούς υποστηρικτές της και εξήγησε στους αστυνομικούς την βαθιά ψυχική εξάρτηση που είχε από τον πατέρα και την μητέρα, και την χειραγώγηση που της έκαναν. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε την προσπάθεια που κατέβαλε με την βοήθεια ειδικών να ξεδιαλύνει στο μυαλό της ποιο ήταν το καλό και το κακό και να συνειδητοποιήσει πόσο μακριά από τον γονεϊκό ρόλο ήταν οι συμπεριφορές της μητέρας και του πατέρα της.

Η Αναστασία στη συνέχεια αναφέρθηκε στα όσα βίωνε σε χωριό της Χαλκιδικής, όπου ο πατέρας και ο θείος της, όπως υποστηρίζει, την έβαζαν να βγάζει την μπλούζα της μπροστά σε άγνωστους άνδρες για 5 ευρώ. Όλα αυτά τα έχει καταθέσει και ο 17χρονος αδελφός της. Η 22χρονη εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για το περιβάλλον που μεγαλώνει η μικρότερη αδελφή τους, καθώς όπως είπε στους αστυνομικούς, θεωρεί πως είναι άκρως επικίνδυνο για την ανήλικη.

Στην συμπληρωματική της κατάθεση, που κράτησε περίπου μισή ώρα, η 22χρονη είπε πως το φιλικό ζευγάρι των γονιών της, την χρησιμοποιούσε ως σεξουαλικό παιχνίδι, ενώ στο σπίτι του ζευγαριού την πήγαινε ο πατέρας της, εν γνώσει της μητέρας της. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στο εν λόγω σπίτι είχε δει και «ένα άλλο ανήλικο παιδί, μελαμψό, το οποίο περιφερόταν ημίγυμνο».

