“DRAGONS’ DEN”: Αποκλειστικό απόσπασμα από το πρώτο επεισόδιο (βίντεο)

Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, σε ένα σόου συμφωνήθηκαν επενδύσεις, που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ, στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Το «DRAGONS’ DEN», το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, έρχεται στον ΑΝΤ1 την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου και κάθε Πέμπτη στις 22:00.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να πάρετε μια γεύση από το πρώτο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» μέσα από ένα απόσπασμα 16 λεπτών.

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου, ενόψει της πρεμιέρας του «DRAGONS’ DEN», του πιο επιτυχημένου τηλεοπτικού show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας στον κόσμο, που έρχεται στον ΑΝΤ1 την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή στις 21:30.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν στελέχη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, η ομάδα του «DRAGONS’ DEN GREECE», που αποτελείται από κορυφαίους και καταξιωμένους Έλληνες επιχειρηματίες, καθώς και ο παρουσιαστής του show Σάκης Τανιμανίδης.

Με 5 κορυφαίους και καταξιωμένους Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι συνιστούν την ομάδα των Dragons, τo «DRAGONS’ DEN GREECE» στηρίζει τους Έλληνες επιχειρηματίες, σε μία χώρα που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται από την κρίση και τους δίνει την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

