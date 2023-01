Πολιτισμός

Γλυπτά Παρθενώνα - Sunday Times: Στα πρόθυρα συμφωνίας για επιστροφή τους στην Αθήνα

Τι ανέφερε ανώτερος Έλληνας αξιωματούχος σχετικά με την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.

Ανώτερος Έλληνας αξιωματούχος πρότεινε, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα, ένα νέο «παράρτημα του Βρετανικού Μουσείου» στο Μουσείο της Ακρόπολης ως μία από τις πολλές πιθανές λύσεις.

Η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας συμφωνίας «win-win» με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία αναμένεται να αρχίσουν να επιστρέφουν στην Αθήνα πριν από το τέλος του έτους, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Sunday Times του Λονδίνου.

Ανώτερος Έλληνας αξιωματούχος είπε ότι οι «κόκκινες γραμμές» σχετικά με την ιδιοκτησία των αρχαιοτήτων είναι αμετακίνητες και πρότεινε ένα νέο «παράρτημα του Βρετανικού Μουσείου» στο Μουσείο της Ακρόπολης ως μία από τις πολλές πιθανές λύσεις.

Πρόσθεσε ότι το Βρετανικό Μουσείο και η ελληνική κυβέρνηση είχαν αποκλείσει οποιοδήποτε «δάνειο ή ανταλλαγή, επειδή οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στο επίμαχο ζήτημα της ιδιοκτησίας, που αποτελεί κόκκινη γραμμή και για τις δύο πλευρές».

Πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών με επικεφαλής τον πρώην υπουργό Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν, νυν πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η πηγή αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμα εμπόδια.

«Αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους με το πρώτο μέρος των γλυπτών να μεταφερθεί στην Αθήνα την ίδια περίοδο», είπε ο αξιωματούχος.

Βρετανικές πηγές ανέφεραν, ωστόσο, ότι η ιδέα του «παραρτήματος του Βρετανικού Μουσείου» δεν έχει συζητηθεί επίσημα και ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.

Η επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών, τους οποίους απέσπασε από την οθωμανοκρατούμενη Ελλάδα ο λόρδος Έλγιν στις αρχές του 1800 και μετέπειτα πούλησε στη βρετανική κυβέρνηση που τα παραχώρησε στο μουσείο, παραμένει ένα ευαίσθητο θέμα στην Ελλάδα, η οποία διεξάγει εκλογές την άνοιξη.

Την περασμένη εβδομάδα, η εκπρόσωπος του πολιτισμού της ελληνικής αντιπολίτευσης απέκλεισε οποιαδήποτε συμφωνία που δεν καθιστούσε σαφές ότι τα γλυπτά ανήκαν στην Ελλάδα. Η Σία Αναγνωστοπούλου είπε στους New York Times ότι ήταν «θέμα αξιοπρέπειας για όλους τους Έλληνες, όπως θα ήταν για τους Βρετανούς αν τους ζητούσαν να “δανειστούν” προσωρινά κλεμμένα κομμάτια του Στόουνχεντζ».

Η βρετανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο αλλαγής του νόμου για να επιτρέψει στους διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου να αποφασίσουν εάν μπορούν να δώσουν αντικείμενα στη συλλογή του.

Η Μισέλ Ντόνλαν, Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού, πιστεύει ότι τα γλυπτά ανήκουν στη Βρετανία και ότι η αποστολή τους στην Ελλάδα θα ήταν ένας «επικίνδυνος δρόμος». «Θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου για ολόκληρο του περιεχόμενο των μουσείων μας».

Η κοινή γνώμη στη Βρετανία, ωστόσο, φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με αυτή στην Ελλάδα. Δημοσκόπηση του YouGov πέρυσι διαπίστωσε ότι σχεδόν το 60% των Βρετανών πίστευε ότι τα γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα.

Η ελληνική κυβερνητική πηγή είπε χθες ότι Μητσοτάκης και Όσμπορν συμφώνησαν να «κατευνάσουν τη ρητορική».

«Εργαζόμαστε για ευρεία και μακρά πολιτιστική συμφωνία που θα περιλαμβάνει ανταλλαγή και εναλλαγή ιστορικών αντικειμένων μεταξύ της Ελλάδας και του Βρετανικού Μουσείου», είπε ο αξιωματούχος. «Αυτό εννοούμε με τη φράση “λύση win-win”», είπε η ίδια πηγή, προσθέτοντας: «Επιστρέφουν στην πατρίδα τους».

Η δημιουργία ενός «παραρτήματος» του Βρετανικού Μουσείου εντός της Ακρόπολης θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος παράκαμψης των ερωτημάτων περί ιδιοκτησίας. Σε αντάλλαγμα, οι θησαυροί που κατείχε η Ελλάδα θα έρχονταν στη Βρετανία για να εκτεθούν, συμπεριλαμβανομένων άγνωστων ώς τώρα κυκλαδικών και βυζαντινών τεχνουργημάτων.

Ωστόσο, παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με το πόσα τμήματα της μαρμάρινης ζωφόρου ή άλλων αγαλμάτων που πήρε ο Έλγιν και βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο θα ήταν διατεθειμένη η βρετανική πλευρά να επιστρέψει, καθότι παραμένουν ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στο Λονδίνο.

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε: «Λειτουργούμε εντός του νόμου και δεν πρόκειται να διαλύσουμε τη συλλογή του μουσείου, καθώς αφηγείται την κοινή μας ιστορία της ανθρωπότητας. Ωστόσο, εξετάζουμε μακροπρόθεσμες συνεργασίες, οι οποίες θα επιτρέψουν να μοιραστούμε ορισμένα από τα σπουδαιότερα αντικείμενά μας με το κοινό».

