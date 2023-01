Πολιτική

Ειδικό Δικαστήριο – Τουλουπάκη: Δέχομαι ανελέητο πόλεμο

«Πρόκειται για την πιο συντονισμένη προσπάθεια εξόντωσης δικαστικών λειτουργών στη μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου μας», τόνισε μεταξύ άλλων στην απολογία της.

Της Λίας Κοντοπούλου

Για έναν ανελέητο πόλεμο εναντίον της εξ αιτίας των χειρισμών της στην υπόθεση Novartis έκανε λόγο στην απολογία της στο ειδικό δικαστήριο η πρώην εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη.

Η Ελένη Τουλουπάκη δικάζεται για το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας με ηθικό αυτουργό τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα δεν απέστειλε αμελλητί στη Βουλή μια αναφορά βουλευτών του ΚΙΝΑΛ σε βάρος του Παναγιώτη Κουρουμπλή, αλλά αργότερα μαζί με τη δικογραφία της Novartis με αποτέλεσμα να έχει υποπέσει σε παραγραφή.

Η καυρία Τουλουπάκη αρνήθηκε την κατηγορία, υποστήριξε ότι έπραξε το καθήκον της και τήρησε τον όρκο της και υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε εξ αιτίας των χειρισμών της στην υπόθεση από πολιτικούς και δημοσιογράφους με τη συνδρομή δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.

«Πρόκειται για την πιο συντονισμένη προσπάθεια εξόντωσης δικαστικών λειτουργών στη μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου μας. Μια προσπάθεια παραδειγματισμού όλων των μελλοντικών συναδέλφων, που θα έχουν την ατυχία να επεξεργαστούν δικογραφίες με σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία της.

Η κυρία Τουλουπάκη υποστήριξε ότι με τον συγκατηγορούμενό της Δημήτρη Παπαγγελόπουλο έχει μόνο "υπηρεσιακή γνωριμία", του μιλούσε στον πληθυντικό και είχαν συναντηθεί 2-3 φορές μόνο, στο πλαίσιο κοινωνικών εκδηλώσεων.

Αναφέρθηκε εκτενώς και στην υπόθεση Novartis, υπεραμύνθηκε των χειρισμών της και υποστήριξε ότι από τη στιγμή που απέστειλε αμελλητί την επίμαχη δικογραφία στη Βουλή, κατέστη ελεγχόμενη, μαζί με τους επίκουρους εισαγγελείς διαφθοράς.

