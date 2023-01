Πολιτική

Qatargate – Δημητρακόπουλος: Ο Παντσέρι θα “δώσει” πολιτικά πρόσωπα

Ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή στον ΑΝΤ1 μία μέρα πριν από την κατάθεσή της και την κατάθεση του Αντόνιο Παντσέρι.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μία μέρα πριν από τη συμπληρωματική της απολογία και την κατάθεση του Αντόνιο Παντσέρι.

Ο εκπρόσωπος της ευρωβουλευτή, διαβεβαίωσε ότι, η Εύα Καϊλή «δεν έχει σε τίποτα να ανησυχεί» για την κατάθεση του Παντσέρι, τον οποίο ωστόσο, κατηγόρησε πως, «έχει σκοπιμότητα, γιατί συνελήφθησαν η κόρη και η γυναίκα του, γι’αυτό και είναι διατεθειμένος να υπογράψει ό,τι του δώσουν».

Όσο αφορά στην εντολέα του, διαβεβαίωσε πως, «δεν είχε καμία επαγγελματική σχέση μαζί του, είχε κοριό στο σπίτι του και ακουγόταν να λέει ότι θα δώσει χρήματα από δω κι από κεί, δεν είπε ποτέ ότι θα δώσει χρήματα στην Καϊλή. Είναι ικανός όμως, να εμπλέξει πρόσωπα και από άλλες χώρες, για να σώσει την οικογένειά του».

Ερωτηθείς για το από ποιες χώρες πολιτικά πρόσωπα μπορεί να εμπλέξει ο Παντσέρι, ο δικηγόρος απάντησε: «από την Ιταλία και από Γαλλία, δεν ξέρω αν θα φτάσει και στην Ελλάδα. Αναλόγως πώς θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν. Χειραγωγείται για να μην πάει στη φυλακή ο ίδιος και η οικογένειά του».

Σχετικά με το δημοσίευμα της Corriera de la serra, πως έγινε πρόταση για συμβιβασμό στην Εύα Καϊλή, ο Μ.Δημητρακόπουλος απάντησε πως, «δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξαν πιέσεις για συμβιβασμό. Αυτό που έγινε είναι ότι, άνθρωποι που ήταν δίπλα της της είπαν πως, την συμφέρει να ομολογήσει γιατί θα έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση. Όμως επειδή δεν έχει διαπράξει το αδίκημα, δεν μπορεί να ομολογήσει κάτι».

«Κομμάτια να με κάνουν, δεν πρόκειται να ομολογήσουν πράξεις που δεν έχω κάνει», επικαλέστηκε τα λόγια της Εύας Καϊλή ο δικηγόρος της.

Όσο για την φερόμενη ομολογία του Παντσιέρι είπε πως, «ο Παντσιέρι ομολογεί γιατί είναι ο εγκέφαλος» και είπε πως, εκείνος μιλάει μόνο ιταλικά και εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να μιλήσει με την Καϊλή. «Είχε συνεργασία με τον άνδρα της, δέκα χρόνια πριν τον γνωρίσει. Ουδέποτε της ζήτησε κάτι», συμπλήρωσε, αναφέροντας πως, ούτε ο Παντσιέρι ούτε ο σύντροφος της Εύας Καϊλή κατέθεσαν πως της ζήτησαν κάτι.

Σε ερώτηση σχετικά με τον σύζυγο της, ο δικηγόρος ανέφερε πως, «όσο αφορά τον άνδρα της, είναι ο πατέρας του παιδιού της. Είπε, «αισθάνομαι ότι έχω προδοθεί». Αισθάνεται ότι τον εμπιστεύτηκε και γιατί έβαλε το πρόβλημα στο σπίτι της. Το χαρακτήρισε «τέρας» το χρήμα. Διερευνά το πώς βρέθηκαν τα χρήματα στο σπίτι της. Ο ανακριτής μέχρι στιγμής, δεν έχει στοιχεία για να μπορέσει να δέσει το αδίκημα της δωροδοκίας».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα του Politico σχετικά με τη ΜΚΟ της Μαγδαλένας Καϊλή, η οποία φέρεται να ζητεί διαγραφή της από το μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ, ο νομικός το χαρακτήρισε «ανακριβές» και υποστήριξε πως, «η διαγραφή από τη λίστα δεν έγινε, αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τη διέγραψε γιατί η εταιρεία δεν είχε καμία δραστηριότητα. Η Elontech δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από την ΕΕ».





