Εκκλησιαστική περιουσία: Συνάντηση Μητσοτάκη – Ιερώνυμου

Ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είχαν συζήτηση για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, η οποία έχει δρομολογηθεί χάρη στην καλή συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την προώθηση της επένδυσης στο Σχιστό που ανακοινώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 από τον Αρχιεπίσκοπο παρουσία του πρωθυπουργού.

