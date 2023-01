Αθλητικά

Νίκος Ξανθόπουλος - ΑΕΚ: Το δελτίο του από την εποχή που ήταν αθλητής της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ιστορικό ντοκουμέντο έδωσε στην δημοσιότητα η ΑΕΚ, από την εποχή που ο Νίκος Ξανθόπουλος ήταν αθλητής της Ένωσης.



Ο Νίκος Ξανθόπουλος έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου σε ηλικία 89 ετών βυθίζοντας στο πένθος όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης και την οικογένεια της ΑΕΚ.

Το «παιδί του λαού» εκτός από οπαδός της, υπήρξε αθλητής της αφού σε ηλικία 18 ετών είχε γραφτεί ως αθλητής ύψους, τριπλούν και χαμηλών εμποδίων, με την Ένωση να δίνει στο “φως” και ένα ντοκουμέντο, το δελτίο του από τότε στην ομάδα.

Εν μεταξύ, η κηδεία του Νίκου Ξανθόπουλου θα είναι πολιτική, ενώ σήμερα θα τελεστεί τρισάγιο την Τρίτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 13.00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Αναλυτικά η ΑΕΚ αναφέρει:

"Ένα ιστορικό ντοκουμέντο έφθασε στα γραφεία της ΑΕΚ, μέσω του Νίκου Καραμπουρνιώτη. Συγκεκριμένα, ο κ. Καραμπουρνιώτης παρέδωσε στο αρχείο του σωματείου, το δελτίο του μεγάλου Ενωσίτη, ηθοποιού και τραγουδιστή, Νίκου Ξανθόπουλου.

Ο Νίκος Ξανθόπουλος, σε ηλικία 18 ετών, είχε γραφτεί στην ΑΕΚ, στην οποία αγωνίστηκε ως αθλητής ύψους, τριπλούν και χαμηλών εμποδίων. Παράλληλα, ήταν μέλος και της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Ο Νίκος Ξανθόπουλος συνδέθηκε στενά με την ΑΕΚ, αποτελώντας μέλος της, αλλά υπήρξε και πιστός της φίλαθλος για μία ζωή. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ…"

Το δελτίο του Νίκου Ξανθόπουλου στα γραφεία της ΑΕΚ! #aek#aekfamilyhttps://t.co/rNCdqCkqpy

— AEK Athletic Club (@aek_official) January 23, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Νεκροί σε διπλή επίθεση ενόπλου (εικόνες)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη

Κακοκαιρία - Τρίτη: Χιόνια και ισχυρές καταιγίδες