Τσεχία: Ο Μπάμπις αμφισβητεί το Άρθρο 5 του NATO

Πολιτική θύελλα στην Τσεχία λίγο πριν τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.



Πολιτική θύελλα προκάλεσε στην Τσεχία το ότι ο υποψήφιος για την προεδρία της χώρας και πρώην πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις αμφισβήτησε το καθήκον της συλλογικής άμυνας όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 της σύμβασης του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού ντιμπέιτ που μεταδόθηκε προχθές Κυριακή, ο δισεκατομμυριούχος ερωτήθηκε εάν θα έστελνε μέλη των τσέχικων ενόπλων δυνάμεων να πολεμήσουν στην Πολωνία ή στα κράτη της Βαλτικής σε περίπτωση που κάποια από τις χώρες αυτές δεχόταν επίθεση.

«Όχι, ασφαλώς όχι. Θέλω ειρήνη, δεν θέλω πόλεμο. Και σε καμία περίπτωση δεν θα έστελνα τα παιδιά μας (...) στον πόλεμο», απάντησε ο κ. Μπάμπις.

Ο πρώην πρωθυπουργός είναι αντιμέτωπος με τον απόστρατο στρατηγό Πετρ Πάβελ στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, που διεξάγονται το σαββατοκύριακο στην Τσεχία.

Czechia: Czech presidential candidate Andrej Babis stressed that he would not comply with NATO Article 5 and that he would not send the Czech army to help if Poland was attacked....23-01-2023 pic.twitter.com/ahTNrKoSui