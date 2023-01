Κοινωνία

Ψευτογιατρός - Καταγγέλλουσα: Συστήθηκε ως νευρολόγος, του έδωσα 135000 ευρώ για τα “φάρμακα” (βίντεο)

Η γυναίκα, η οποία ήταν η πρώτη που κατήγγειλε τον ψευτογιατρό, περιγράφει στον ΑΝΤ1 με ποιον τρόπο έγινε η γνωριμία και πώς τελικά κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά.

Για το πώς έπεσε θύμα του ψευτογιατρού μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η μητέρα ενός εκ των θυμάτων του, όπως η ίδια καταγγέλλει, καθώς το παιδί της έχει διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η γυναίκα, η οποία ήταν η πρώτη που κατήγγειλε τον ψευτογιατρό για την δράση του, περιγράφει με ποιον τρόπο έγινε η γνωριμία τους, πόσα λεφτά του έδωσε και πώς τελικά κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά.

«Ήμουν η πρώτη που έκανε την μήνυση. Η γνωριμία ήταν μέσω κάποιας κυρίας η οποία είχε επισκεφτεί έναν γνωστό μου γιατρό και του είπε ότι έχει σκλήρυνση κατά πλάκας και ότι έκανε αυτή την θεραπεία και έγινε καλά. Ο γιατρός γνωρίζοντας την υπόθεση της κόρη μου με πήρε τηλέφωνο. Την επόμενη μέρα με επισκέφτηκε ο φερόμενος γιατρός συστήθηκε ως νευρολόγος. Είδε το παιδί είπε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι θα γίνει καλά τελείως καλά. Πρέπει όμως να πάμε στη Γερμανία. Ξεκίνησε την αγωγή παίρνοντας αυτά τα φιαλίδια και ένα άλλο που βοηθούσε στους νευρώνες. 135.000... », είπε η γυναίκα στον ΑΝΤ1.

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Παρέδωσα στην αστυνομία γιατί κράτησε 5 φιαλίδια τα παρέδωσα στην αστυνομία και η αστυνομία έκανε την έρευνα. Από ότι ακούω στις ειδήσεις περιέχουν νερό και γλυκόζη... Τα περισσότερα ήταν μαύρα και το δικαιολογούσε στο ότι ήταν φορολογούμενος Γερμανίας δεν μπορεί να φαίνονται εδώ τα χρήματα.... Είχε πει ότι έχει ένα (ιατρείο) στην Ψαρών (....) Θορικων Καλυβίων όταν όμως κατάλαβα τη συμβαίνει άρχισα να τον ψάχνω πήγα εκεί είδα ένα χώρο το οποίο ήταν τελείως άδειος και το οποίο το μόνο που είχε χαρτιά κάτω από την πόρτα δεν υπήρχε τίποτα».

Η γυναίκα ανέφερε ακόμα ότι «η κατάσταση του παιδιού χειροτέρευσε. Παραπληγία...Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και εκεί πάνω άρχιζα να υποπτεύομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Τελικά τα καταφέραμε το παιδί πείστηκε και τον Νοέμβριο σταμάτησε την αγωγή και το αστείο όλοι της υπόθεσης ότι τον Γενάρη πήραμε ένα εξώδικο, ένα εγώ και ένα ή κόρη μου στο οποίο σε εμένα έλεγε ότι διαβάλλω και τον εκβιάζω και στην κόρη μου έλεγε να του δώσει γραπτώς εντολή για να συνεχίσουν την αγωγή. Από κει και πέρα στράφηκε νομικά έκανα μήνυση και αγωγή...»

