Κέρκυρα: γλίστρησε έξω από το σπίτι της και πέθανε

Τραγικό τέλος για γυναίκα έξω ακριβώς από το σπίτι της.

Τραγικό τέλος βρήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στους Καστελλάνους Μέσης στην Κέρκυρα, το απόγευμα της Δευτέρας 23 Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα γλίστρησε έξω από το σπίτι της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Γείτονες ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αλλά η γυναίκα είχε καταλήξει.

Πηγή:corfutvnews.gr

