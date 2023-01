Κοινωνία

Κακοκαιρία - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες, βοριάδες και χιόνια

Νέο έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ για επικίνδυα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες. Σε ποιες περιοχές θα "χτυπήσει" το νέο κύμα κακοκαιρίας.



Νέα επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα προβλέπεται από αργά το απόγευμα της Τετάρτης (25-01-2023) έως και την Παρασκευή (27-01-2023) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, κεντρικά και νότια που βαθμιαία θα επεκταθούν προς τα βορειοανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι ενισχυμένοι και θα φθάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια (της τάξης των 5 με 6 βαθμών Κελσίου).

Πιο αναλυτικά:

Την Τετάρτη (25-01-2023)

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου ( κυρίως στη Ζάκυνθο, την Κεφαλλονιά, τη Λευκάδα και την Ιθάκη), τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και από τη νύχτα στην Ήπειρο.

2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες από το βράδυ θα είναι κατά τόπους πυκνές στη δυτική Μακεδονία, στα ορεινά και τα ημιορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο τα 800 μέτρα και πάνω) της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς, της κεντρικής Μακεδονίας (στα δυτικά τμήματα) και της Θεσσαλίας (στα δυτικά και βόρεια τμήματα).

3. Οι άνεμοι θα φθάνουν τοπικά στο Ιόνιο τα 8 με 9 μποφόρ.

Την Πέμπτη (26-01-2023)

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο

β) από τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν

γ) από το απόγευμα στις Κυκλάδες, την Κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές (με ενδεικτικό υψόμετρο τα 600 μέτρα και πάνω), στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Θράκη (ενδεικτικό υψόμετρο τα 400 μέτρα και πάνω).

3. Οι άνεμοι θα φθάνουν τοπικά στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ.

Την Παρασκευή (27-01-2023)

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα που από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά.

2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους πυκνές στα ορεινά και τα ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης (ενδεικτικό υψόμετρο τα 400 μέτρα και πάνω) με σταδιακή ύφεση των φαινομένων.

3. Οι άνεμοι θα φθάνουν τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

