Υποκλοπές - Μαξίμου σε Τσίπρα: Κάνε πρόταση μομφής, αν τολμάς να συζητηθούν όλα

Τι αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σε απάντηση των δηλώσεων και των προσώπων που "φωτογράφισε" ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έξω απο το Προεδρικό Μέγαρο.

Σε απάντηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έξω απο το Προεδρικό Μέγαρο, σχετικά με το θέμα των υποκλοπών και τα πρόσωπα που "φωτογράφισε" ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι παρακολουθούνταν, στον απόηχο της επιστολής του Προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου προς τους αρχηγούς όλων των κομμάτων, κίνηση που " άναψε φωτιές* στο πολιτικό σκηνικό, αναφέρονται τα εξής:

«Με το αποψινό παραλήρημα του κ. Τσίπρα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο ολοκληρώθηκε η μεθόδευση που μήνες τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Με υλικό που εδώ και καιρό έχουν στην διάθεση τους ρυπαρά δίκτυα προχωρά σε ατεκμηρίωτα, ευφάνταστα και πλήρως αναληθή συμπεράσματα.

Όμως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ας τολμήσει να προβεί σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Εκεί θα τα συζητήσουμε όλα.

Όλα! Πως ήταν η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα και πως είναι σήμερα. Το κράτος δικαίου που επί των ημερών του αφέθηκε στα χέρια κάτι μαρτύρων σαν το «Μάξιμο Σαράφη» που συνελήφθη σήμερα για απάτη. Τις ένορκες καταθέσεις για σακούλες με χρήματα που πήγαιναν στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Α2 και τις κυπριακές offshore. Τις αθλιότητες για την δήθεν νεκρή Μαρία. Αυτά και πολλά ακόμα. Περιμένουμε λοιπόν».

Τσίπρας: το Μαξίμου παρακολουθούσε πολιτικούς και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάτου, μετά από την συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε τα εξής:

«Επισκέφθηκα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για την κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου, την πρωτοφανή αυτή δημοκρατική εκτροπή από ένα πράγματι ρυπαρό δίκτυο. Από ένα εγκληματικό δίκτυο, θα έλεγα εγώ, που λειτουργούσε όμως εντός του Μεγάρου Μαξίμου και καθοδηγούνταν από τον ίδιον τον Πρωθυπουργό. Και πλέον δεν μιλάμε με βάση κάποιες εικασίες ή στη βάση κάποιων δημοσιευμάτων. Πλέον μιλάμε με αποδείξεις. Τις αποδείξεις που περισυνέλλεξε η κατά το Σύνταγμα αρμόδια Αρχή για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών κατά τους ελέγχους που διενήργησε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Δυστυχώς, αυτές οι αποδείξεις επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους μας. Η ΕΥΠ, την ευθύνη και εποπτεία της οποίας έχει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια και με αλλεπάλληλες διατάξεις υπογεγραμμένες από την αρμόδια Εισαγγελέα, την κα Βλάχου, παραβίαζε το απόρρητο των επικοινωνιών και υπέκλεπτε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες πολιτικών προσώπων, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, ακόμα και της ίδιας της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτή η δημοκρατική εκτροπή σε ένα κράτος δικαίου, σε μία ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να μείνει δίχως απόδοση ευθυνών. Ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, της εκτροπής και της συγκάλυψης οφείλει να αναλάβει τις έτσι κι αλλιώς αμετάθετες πολιτικές του ευθύνες. Και οφείλει να πράξει αυτό που θα έπραττε οποιοσδήποτε άλλος Πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκή χώρα, σε ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Να παραιτηθεί.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε με λεπτομέρειες αύριο στην Βουλή. Εγώ θέλω να κλείσω όμως με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Το φως της αλήθειας ήδη νίκησε το σκοτάδι της συγκάλυψης. Και είναι βέβαιο ότι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη θα επικρατήσουν τελικά στον τόπο μας».

Εξαιρετικά σκληρή ήταν η στάση της κυβέρνησης απο το απόγευμα, μετά από την επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου για τις επισυνδέσεις και την αποκάλυψη των προσώπων που παρακολουθούνταν, η οποία έφθασε στα χέρια των αρχηγών όλων των κομμάτων.

Οι επιστολές Ράμμου – προφανώς στηριζόμενες στο άρθρο 8 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου για τις παρακολουθήσεις που ορίζει αρμόδια τα συγκεκριμένα πρόσωπα - έφτασαν στα χέρια του Προέδρου της Βουλής, των πολιτικών αρχηγών όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων αλλά και του υπουργού Δικαιοσύνης.

Έξι πρόσωπα φέρεται να φωτογραφίζονται στην επιστολή του Χρήστου Ράμμου ό,τι έπεσαν «θύματα του κοριού» της ΕΥΠ. Πρόκειται για έναν υπουργό - το όνομα του οποίου φιγουράρει στις λίστες που δημοσιεύτηκαν - έναν σύμβουλο της Κυβέρνησης και 4 υψηλόβαθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συνδέει ευθέως τον Πρόεδρο της ΑΑΔΕ με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, προσάπτοντας του μεθοδεύσεις και κινήσεις τακτικής.

Αναλυτική η απογευματινή ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου:

«Η Κυβέρνηση, από τον Αύγουστο, πήρε θέση διαυγή και σταθερή στο ζήτημα των επισυνδέσεων: απέδωσε άμεσα πολιτικές ευθύνες και ανέλαβε πρωτοβουλίες θεσμικής θωράκισης των οργάνων της Πολιτείας, της ΕΥΠ προεξαρχούσης. Παράλληλα, στηρίζει απροϋπόθετα και συνδράμει ενεργά, μέσω των δημοσίων αρχών, την ελληνική Δικαιοσύνη στο έργο που έχει αναλάβει για την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης.

Οι επισυνδέσεις αυτές, κατηγορηματικά, δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Καμιά ενημέρωση και κανένα στοιχείο δεν περιήλθε ποτέ σε γνώση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Η Δικαιοσύνη επιβάλλεται να φέρει γρήγορα στο φως την πραγματική διάσταση της υπόθεσης αυτής και ποια ρυπαρά δίκτυα διοχέτευαν προνομιακά και συστηματικά υλικό και πληροφορίες σε συγκεκριμένους μηχανισμούς. Ρυπαρά δίκτυα που, προσπαθώντας με τυφλό μένος να πλήξουν την Κυβέρνηση, δρουν τελικά σε βάρος της Πατρίδας.

Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Μια δημοκρατία είναι ισχυρή όταν όλοι σέβονται το Σύνταγμα και τους νόμους. Η Ελλάδα είναι δημοκρατικό κράτος δικαίου και κανείς δεν ίσταται υπεράνω των νόμων, ούτε δικαιούται να τους ερμηνεύει κατά το δοκούν. Όσον αφορά την επιλογή του προέδρου της ΑΔΑΕ να μετατρέψει την ανεξαρτησία της Αρχής, της οποίας προΐστανται, σε περίεργη προνομιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρόεδρο του υπήρχαν εδώ και καιρό πολλαπλές ενδείξεις.

Παραθέτουμε μια ενδεικτική σειρά γεγονότων.

Κατά παράβαση σαφούς διάταξης νόμου, προσέφυγε στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας για να ελέγξει τυχόν άρσεις απορρήτου, αν και η ΑΔΑΕ διατηρεί στα αρχεία της πλήρη φάκελο με τις διατάξεις του εισαγγελέα και θα μπορούσε να κάνει μία απλή διασταύρωση. Το κίνητρο, προφανώς, ήταν η δημιουργία εντυπώσεων και την πράξη του την επικρότησε ασμένως ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, αγνοήθηκε προκλητικά η γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν και κατά το Σύνταγμα η διοίκηση συνολικά υπόκειται στη δικαστική λειτουργία.

Επιπλέον, καθ’ υπέρβαση κάθε αρμοδιότητας και παρά τη σαφή Συνταγματική διάταξη, υποβλήθηκε αίτημα σε κοινοβουλευτική επιτροπή προκειμένου να παρασταθεί αυτοκλήτως ο Επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Αμέσως, αγκάλιασε την πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μπροστά στην πρόδηλη νομική αταξία αναγκάστηκε ο Επικεφαλής να προβεί σε αναδίπλωση.

Κατά παράβαση κάθε έννοιας συλλογικής λειτουργίας, αγνοήθηκε συστηματικά η ολομέλεια της ΑΔΑΕ. Δεν υπήρξε απόφαση του οργάνου, αλλά μονάχα κρίση του Επικεφαλής της.

Μολονότι υποβάλλονταν αιτήματα στη Βουλή, υπήρχε συχνή επικοινωνία με στελέχη και τον Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, «καταθέσεις» σε ευρωπαϊκά όργανα και αρθρογραφία, δεν επιδιώχθηκε ποτέ, επί τέσσερα σχεδόν χρόνια, επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι φυσιολογικό, εάν κάποιος θεωρεί ότι υπάρχει -εάν θεωρούσε ότι υπάρχει- ζήτημα συνταγματικής παραβίασης, να συμπεριλάβει ανάμεσα στους συνομιλητές του τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να τον καταστήσει κοινωνό;

Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου «ακτιβισμού», επελέγη σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο να μεταβάλλει την ερμηνεία που η ίδια η ΑΔΑΕ απέδιδε στο νόμο, ο οποίος ισχύει εδώ και είκοσι χρόνια, και αφορούσε την ενημέρωση της Βουλής και των αρχηγών των κομμάτων. Παρότι η ερμηνεία, την οποία ο ίδιος ο κ. Ράμμος έδινε, αφορούσε την ενημέρωση της Βουλής μόνο για στατιστικά στοιχεία, ξαφνικά, προβαίνει σε εντελώς αντίθετη ερμηνεία, προσωποποιώντας την πληροφόρηση. Προφανώς, φιλοδοξεί να καταστεί πολιτικός παράγοντας σε μια ευαίσθητη περίοδο.

Αυτά τα αποκαλυπτικά μέχρι σήμερα. Και ερχόμαστε στα σημερινά.

Χθες, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνει τη σημερινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Ω του θαύματος, σήμερα το πρωί ανακοινώνεται, γύρω στις 10.00, συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον κ. Ράμμο. Μετά τη συνάντηση τους, ο κ. Τσίπρας κρατά ένα φάκελο. Το περιεχόμενο του φακέλου ανακοινώνεται, ταχύτατα και κατά σύμπτωση μάλλον, εκεί που δημοσιεύονται και οι πληροφορίες των ρυπαρών δικτύων. Στο τέλος, αρκετά αργότερα, λαμβάνει μια επιστολή από τον κ. Ράμμο και ο Πρωθυπουργός.

Συμπερασματικά, τα όσα εδώ και καιρό πράττει ο Επικεφαλής της ΑΔΑΕ συνιστούν βαρύ ατόπημα. Θεσμικό και πολιτικό. Η σιωπή μας όλο αυτό το διάστημα δεν συνιστούσε αδυναμία, αλλά στάση ευθύνης απέναντι σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν η ΑΔΑΕ: μια Αρχή πραγματικά ανεξάρτητη που θα λειτουργούσε στο πλαίσιο που το Σύνταγμα ορίζει.

Σήμερα όμως εξέλειπε κάθε αμφιβολία. Αυτά για τον κ. Ράμμο, με γεγονότα και χρονική αλληλουχία. Ο κ. Τσίπρας, ως Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τέως Πρωθυπουργός, οφείλει να αναλογιστεί τις πολιτειακές του ευθύνες. Τέλος, βαρύτερο ατόπημα του κ. Τσίπρα θα είναι, αξιοποιώντας τα παρανόμως εξαχθέντα στοιχεία που του ενεχείρισε ο κ. Ράμμος, να εμπλέξει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέδιο εξυπηρέτησης κομματικών σκοπιμοτήτων. Η Κυβέρνηση, με απόλυτη προσήλωση στο Σύνταγμα και τους νόμους και αμέριστη εμπιστοσύνη στο έργο της ανεξάρτητης ελληνικής Δικαιοσύνης, έχοντας μιλήσει καθαρά από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση των επισυνδέσεων, εγγυάται τόσο την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας όσο και την πολιτική ομαλότητα».

Ο Τσίπρας θα γνωστοποιήσει στην Βουλή τα ευρήματα της ΑΔΑΕ;

Πληροφορίες ανέφεραν απο νωρίς ότι ο Αλέξης Τσίπρας, θα γνωστοποιήσει την Τετάρτη, από το βήμα της Βουλής, το αποτέλεσμα των ερευνών που διενήργησε η ΑΔΑΕ για παρακολουθήσεις προσώπων από την ΕΥΠ. Κατά τις πληροφορίες μάλιστα, δέχεται εισηγήσεις να καταθέσει πρόταση μομφής στην κυβέρνηση για τη στάση “όλα στο σκοτάδι” που τήρησε όλο αυτό το διάστημα στην προσπάθεια, τόσο της ΑΔΑΕ όσο και της αντιπολίτευσης, “να πέσει φως” στο θέμα των υποκλοπών.

Φαίνεται πως ο κ. Τσίπρας δεν επιλέγει την οδό των “διαρροών” για να γίνει γνωστό το περιεχόμενο του φακέλου που του παρέδωσε ο πρόεδρος της Αρχής, Χρήστος Ράμμος, κατά τη συνάντηση που είχαν το πρωί.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, “θα ήταν πολύ εύκολο για τον Τσίπρα να κάνει διαρροές, δεδομένου ότι ο κ. Ράμμος έστειλε επιστολή με τα στοιχεία στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και, άρα, δεν θα ήταν εύκολο να χρεωθούν στην αξιωματική αντιπολίτευση τα στοιχεία”.

Αλλά, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, “επιλέγει ‘το φως’ και τη μετωπική σύγκρουση τόσο με την κυβέρνηση όσο και με δικαστικές αρχές που έχουν ήδη επιχειρήσει να μπλοκάρουν το έργο της ΑΔΑΕ”.

Σε δήλωση του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει τα εξής:

«Πριν πέντε μήνες ξεκίνησα έναν δύσκολο αγώνα, που είχα αποφασίσει ότι, παρά τις κραυγές και τις ανοίκειες προσωπικές επιθέσεις, θα ήταν απολύτως θεσμικός. Προσέφυγα στη Δικαιοσύνη, τις Ανεξάρτητες Αρχές και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με μοναδικό στόχο να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποκατασταθεί το κύρος των θεσμών, που κακοποίησε βάναυσα η παρέα του Μαξίμου. Πριν από λίγο, έγινα αποδέκτης επιστολής από τον Επικεφαλής της Α.Δ.Α.Ε., κ. Χρήστο Ράμμο, με την οποία με ενημερώνει για τα αποτελέσματα της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής, μιας και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας απαγορεύει ως σήμερα τη νόμιμη ενημέρωση της Βουλής και κατ’ επέκταση ολόκληρου του ελληνικού λαού. Είναι οι ίδιοι βουλευτές, που ενώ με προέτρεπαν επί μήνες σε μια παράνομη διαδικασία ενημέρωσης "στο αφτί", σήμερα εμποδίζουν τον ελληνικό λαό να μάθει με νόμιμο τρόπο την αλήθεια.

Ολοκληρώνεται και τεκμηριώνεται έτσι η εικόνα της θεσμικής παρακμής, που κορυφώθηκε με τη συγκάλυψη του σκανδάλου στην Εξεταστική Επιτροπή -παρωδία και τη συνεχιζόμενη επιχείρηση αντισυνταγματικής φίμωσης των Ανεξάρτητων Αρχών. Όλα αυτά συνιστούν διολίσθηση στον αυταρχισμό και εκθέτουν τη χώρα διεθνώς. Όσα με αγώνες κατέκτησε ο ελληνικός λαός, δεν θα γίνουν βορά στην εξουσιομανία του κ. Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός απόψε έχει δύο υποχρεώσεις: Η πρώτη, να απαντήσει στα αμείλικτα ερωτήματα που ανακύπτουν για το κράτος δικαίου και την εθνική μας ασφάλεια. Και η δεύτερη, να προκαλέσει άμεσα, αύριο το πρωί, την ενημέρωση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τα ευρήματα της έρευνας της Α.Δ.Α.Ε».

Από την πλευρά του, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε:

«Τα στοιχεία που παραθέτει η επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ είναι πάρα πολύ σοβαρά και καλώς τα έθεσε υπόψιν του Προέδρου της Βουλής και των πολιτικών αρχηγών. Αντίστοιχα, πρέπει να γίνει έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την ακρόαση του Προέδρου της ΑΔΑΕ κ. Ράμμου, την οποία αρνείται πεισματικά η κυβερνητική πλειοψηφία. Από κει και πέρα, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν μπορούν να κρύβονται πια πίσω από υπεκφυγές, απαράδεκτες δικαστικές γνωμοδοτήσεις και κοινοβουλευτικά τερτίπια. Οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις και να αναλάβουν τις -ούτως ή άλλως δεδομένες- ευθύνες τους. Αυτή την απόδοση ευθυνών δεν πρόκειται να την αποφύγει κανείς, ούτε η κυβέρνηση της ΝΔ ούτε εκείνα τα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν βάλει την υπογραφή τους σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο του “βούρκου”, των παρακολουθήσεων, του αυταρχισμού και της συγκάλυψης. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που είτε καθοδηγεί, είτε συγκαλύπτει κραυγαλέες υποθέσεις, όπως δείχνουν και τα νέα στοιχεία που αναδείχτηκαν στη βουλή για την υπόθεση των παρακολουθήσεων στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, όπως επίσης και τα πρόσφατα στοιχεία που προκύπτουν από την επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ. Καμία ανοχή στο δόγμα “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης δήλωσε «Η επιστολή με την οποία ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενημερώνει τα κόμματα όπως εκ του νόμου οφείλει και όπως ζήτησε μόλις χθες η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25, εκθέτει ανεπανόρθωτα την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τα πεπραγμένα τους στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Αντί λοιπόν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος με απύθμενο θράσος να ζητάει και τα ρέστα, να απολογηθεί η Κυβέρνηση για το δικό της πολιτικό αλλά και δημοκρατικό, όχι απλώς ατόπημα, αλλά την εκτροπή. Ας μαζέψει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης τον Κυβερνητικό του Εκπρόσωπο και το υπόλοιπο Επιτελικό Παρακράτος κι ας αναλάβουν έστω τώρα τις ευθύνες τους, υποβάλλοντας παραίτηση και προκηρύσσοντας εκλογές, αντί να τα βάζουν με τον κ. Ράμμο».





