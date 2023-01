Τεχνολογία - Επιστήμη

Το “Ρολόι της Αποκάλυψης” δείχνει 90 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του κόσμου!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποτέ η ανθρωπότητα δεν βρισκόταν τόσο κοντά στον αφανισμό της όσο σήμερα, σύμφωνα με το Bulletin of Atomic Scientists. Δείτε τι έδειχνε το ρολόι από το 1947 έως σήμερα.

Υπολείπεται ενάμιση λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα και αυτό σημαίνει ότι η ανθρωπότητα δεν βρισκόταν ποτέ τόσο κοντά σε ένα παγκόσμιο κατακλυσμιαίο γεγονός: η ομάδα των επιστημόνων που διαχειρίζεται το «Ρολόι της Αποκάλυψης», το οποίο δεν μετρά τον χρόνο αλλά το τέλος του κόσμου, προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο, επικαλούμενη τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι μόνο.

Το Bulletin of Atomic Scientists, που από το 1947 έχει αναλάβει αυτό το «συμβολικό» έργο, αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ουάσιγκτον τη νέα «ώρα» που δείχνει το ρολόι, το οποίο μετρά πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα σε μια παγκόσμια καταστροφή. Οι δείκτες προχώρησαν κατά 10 δευτερόλεπτα και πλέον απομένουν μόλις 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, την ώρα που όλοι εύχονται να μην σημάνει ποτέ.

Από το 2020, το ρολόι έδειχνε 100 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα. Οι δείκτες τώρα κινήθηκαν ακόμη περισσότερο προς τα εμπρός «κοντύτερα στα μεσάνυχτα από ποτέ άλλοτε» ανέφεραν οι επιστήμονες κάνοντας λόγο για «τους εντεινόμενους κινδύνους από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά όχι μόνο».

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το ρολόι έδειχνε 7 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Το 1992, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι δείκτες υποχώρησαν στα 17 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Το 1953, το 2018 και το 2019 είχαν φτάσει στα 2 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα.

Το Bulletin of Atomic Scientists ιδρύθηκε το 1945 από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν και άλλους επιστήμονες που εργάστηκαν στο σχέδιο Μανχάταν για την κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας. Κάθε χρόνο οι ειδικοί αυτοί «κινούν» τους δείκτες του ρολογιού, εξετάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Περπατούσε και του έπεσε μαρκίζα πολυκατοικίας στο κεφάλι (εικόνες)

Άμφισσα: Χειροβομβίδα και σφαίρες σε δημοτικό σχολείο

ΕΛ.ΑΣ: Έκλεβαν κι έκαναν αναρτήσεις με τη λεία τους στα social!