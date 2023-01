Κόσμος

Ιαπωνία - Ναυάγιο: Φονική ανατροπή φορτηγού πλοίου (εικόνες)

Άμεσα ξεκίνησε τιτάνια προσπάθεια για εντοπισμό και περισυλλογή των μελών του πληρώματος, πολλά εκ των οποίων βρεθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Το λιμενικό σώμα της Ιαπωνίας και αυτό της Νότιας Κορέας συνεχίζουν την επιχείρηση για να εντοπίσουν οκτώ από τα 22 μέλη του πληρώματος φορτηγού πλοίου, του Jintian, που ανατράπηκε και βυθίστηκε τη νύχτα ανοικτά του νοτιοδυτικού τμήματος του ιαπωνικού αρχιπελάγους, στην Ανατολική Σινική Θάλασσα.

«Συνολικά διασώθηκαν 14» ναυτικοί μέχρι στιγμής, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ιαπωνικού λιμενικού. «Αγνοούμε ακόμη την κατάσταση και τις εθνικότητές τους», πρόσθεσε.

Ωστόσο, έντεκα από τους δεκατέσσερις «δεν έχουν τις αισθήσεις τους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του νοτιοκορεατικού λιμενικού σώματος, που ανέσυρε έξι ναυαγούς και τους μετέφερε στο λιμάνι της Ναγκασάκι (νοτιοδυτική Ιαπωνία).

Το φορτηγό, με εκτόπισμα 6.651 τόνων, καταχωρισμένο στον νηογνώμονα του Χονγκ Κονγκ, με πλήρωμα 22 μελών, 14 υπηκόων Κίνας και 8 υπηκόων Μιανμάρ, εξέπεμψε SOS στις 23:15 χθες Τρίτη (στις 16:15 ώρα Ελλάδας), κατά την ιαπωνική ακτοφυλακή.

Βρισκόταν σε δυσπρόσιτη περιοχή, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά από τα απομακρυσμένα και ακατοίκητα νησιά Ντάντζο.

Τρία παραπλέοντα εμπορικά σκάφη μπόρεσαν να διασώσουν μερικούς ναυαγούς, πάντα σύμφωνα με το ιαπωνικό λιμενικό.

Αεροσκάφος του λιμενικού της Ιαπωνίας και δυο πλοία του επιχειρούν επιτόπου, ενώ προς την περιοχή κινούνται κι άλλα πλοία από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, γνωστοποίησαν οι αρχές σε Τόκιο και Σεούλ.

Ο ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Χιροκάζου Ματσούνο διευκρίνισε πως ζητήθηκε συνδρομή από κάθε πλοίο, του λιμενικού ή πολεμικού, τόσο της Ιαπωνίας όσο και της Νότιας Κορέας, καθώς και όλων των εμπορικών πλοίων τα οποία έπλεαν σε σχετικά μικρή απόσταση.

Το ναυάγιο του Jintian καταγράφηκε καθώς η Ιαπωνία και ευρύτερα η ανατολική Ασία πλήττεται από ασυνήθιστο κύμα ψύχους.

Οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν ανέβηκαν πολύ πάνω από το μηδέν, κυμάνθηκαν περί τους 3° Κελσίου.

Παραμένει ακόμη άγνωστη η αιτία του ναυαγίου του φορτηγού, που μετέφερε ξυλεία. Πάντως κατά την ιαπωνική ακτοφυλακή, στην περιοχή έπνεαν σφοδροί άνεμοι όταν το Jintian εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Άλλο πλοίο προσάραξε εν μέσω ισχυρών ανέμων στην Οκινάουα χθες Τρίτη. Τα 19 μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν, μετέδωσαν ΜΜΕ.





