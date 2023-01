Αθλητικά

Ο Μάικ Τάισον κατηγορούμενος για βιασμό

Για βιασμό κατηγορείται ο παλαίμαχος αστέρας της πυγμαχίας.

Ο Μάϊκ Τάϊσον, η ζωή του οποίου εκτός ρινγκ, είναι αρκετά... ταραχώδης, κατηγορείται από μια γυναίκα, η οποία υπέβαλε μήνυση, ότι την βίασε σε μια λιμουζίνα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 κοντά στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο, που «είδε το φως της δημοσιότητας».

Ο άνθρωπος που θεωρείτο ένας από τους καλύτερους πυγμάχους βαρέων βαρών όλων των εποχών, είχε ήδη κριθεί ένοχος το 1992 για τον βιασμό του μοντέλου, Ντεζιρέ Ουάσινγκτον, η οποία ήταν 18 ετών εκείνη την εποχή. Και ως αποτέλεσμα, ο διάσημος Αμερικανός, πέρασε τρία χρόνια πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

Τριάντα χρόνια αργότερα, μια γυναίκα, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της κατά την διαδικασία, επειδή φοβάται ότι «θα δεχθεί επίθεση από τα μέσα ενημέρωσης και όλους τους θαυμαστές» του Μάικ Τάισον, υπέβαλε μήνυση για «βιασμό» στις αρχές Ιανουαρίου ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου της κομητείας του Ολμπανι και διεκδικεί αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η διαδικασία, κατέστη δυνατή με νόμο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου και επιτρέπει, για έναν χρόνο, στα θύματα σεξουαλικής επίθεσης να διεκδικήσουν μια πολιτική δίκη.

Σε μια σύντομη κατάθεση της 23ης Δεκεμβρίου 2022 και επισυναπτόμενη στη διαδικασία, η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι συνάντησε τον πυγμάχο «στις αρχές της δεκαετίας του 1990» σε ένα νυκτερινό κέντρο διασκέδασης και μετά ότι τον ακολούθησε στη λιμουζίνα του, όπου της επιτέθηκε και την βίασε.

Η καταγγέλλουσα, ανέφερε ότι υπέστη σωματικές και ιδιαίτερα ψυχολογικές συνέπειες που την ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια.

Ο Μάικ Τάισον δεν είχε αντιδράσει στις κατηγορίες, μέχρι το απόγευμα της Τρίτης (24/1).

Γεννημένος στο Μπρούκλιν το 1966, ο Μάικ Τάισον έζησε μια παιδική και εφηβική ηλικία ως «μικροεγκληματίας», πριν γίνει ο αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής βαρέων βαρών την δεκαετία του 1980, τρομοκρατώντας τους αντιπάλους του με την οργή του στο ρινγκ και την εκπληκτική του δύναμη.

Αλλά μετά την φυλάκιση του, ο Τάισον απέτυχε να διατηρήσει τους τίτλους του, καθώς ηττήθηκε το 1996 από τον Έβαντερ Χόλιφιλντ, σ' έναν ιστορικό αγώνα, όπου δάγκωσε τα αυτιά του αντιπάλου του μέχρι να αιμορραγήσουν. Στην συνέχεια, ταλαιπωρήθηκε από κατάθλιψη και εθισμούς, αλλά παρέμεινε στο προσκήνιο, κυρίως συμμετέχοντας σε ένα ατομικό σόου, όπου αφηγείται τα σκαμπανεβάσματα του.

Τον Νοέμβριο του 2020 επέστρεψε στα ρινγκ, στα 54 του, κόντρα στον 51χρονο, Ρόϊ Τζόουνς Τζούνιορ, σε μία αναμέτρηση που έληξε χωρίς νικητή.

