Πισπιρίγκου: Τρισάγιο για την Τζωρτζίνα στον Κορυδαλλό (βίντεο)

Ποιοι στάθηκαν δίπλα στην γυναικα που κατηγορείται για την δολοφονία των τριών παιδιών της. Ο Αλέξης Κούγιας ζητά την αποφυλάκιση της και την άρση της δίωξης για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» αποκάλυψε την Τετάρτη πως πριν από δύο ημέρες, την Δευτέρα, δόθηκε άδεια με απόφαση του Συμβουλίου των Φυλακών Κορυδαλλού και τελέστηκε, με πρωτοβουλία της Ρούλας Πισπιρίγκου, τρισάγιο στην μνήμη της κόρης της Τζωρτζίνας, για τον φόνο της οποίας κατηγορείται η προφυλακισμένη ως παιδοκτόνος.

Το τρισάγιο έγινε στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, στο προαύλιο των φυλακών. Δίπλα στην Ρούλα Πισπιρίγκου βρέθηκαν, όπως επιβεβαίωσε ο συνήγορος της, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, η μητέρα και η αδελφή της, καθώς επίσης ο πατέρας και ο πατριός της.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει ζητήσει το Σάββατο ή την Κυριακή, καθώς στις 29 Ιανουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο της Τζωρτζίνας, να τελέσει ο ιερέας, μνημόσυνο μέσα στο κελί της, όπως έχει δικαίωμα από τον κανονισμό λειτουργίας της φυλακής.





Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση του ο Αλέξης Κούγιας υποστηρίζει πως έχει καταρρεύσει η κατηγορία σε βάρος της Ρούλας Πισπιρίγκου για τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας και ζητά την άρση της δίωξης και της προφυλάκισης που της έχει επιβληθεί για αυτούς τους θανάτους.

Όλη η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια:

«Εχθές, το δικηγορικό μας γραφείο παρέλαβε τη συμπληρωματική κατάθεση της μιας εκ των κορυφαίων Ελληνίδων ιατροδικαστών (πρόσφατα ψηφίστηκε από τους 23 τακτικούς ιατροδικαστές), προϊσταμένης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών, κας Αγγελικής Τσιόλα, η οποία εδόθη στις 20/1/2023 ενώπιον της 35ης Τακτικής Ανακριτρίας, κας Τζωρτζάτου.

Θα υπενθυμίσουμε ότι αίτημα για την εξέτασή της από την κα Τζωρτζάτου, είχε υποβάλει ο επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, κος Αλέξιος Κούγιας, προ της 25/11/2022, όταν για πρώτη φορά είχε κληθεί για να απολογηθεί η κα κατηγορουμένη.

Δυστυχώς, η κα Ανακριτής, εντελώς αναιτιολόγητα, είχε απορρίψει το αίτημα του κου Κούγια, το οποίο είχε σαν ιστορική βάση την τελευταία κατάθεση του παρανόμως γνωμοδοτήσαντος του εκτός του πίνακος πραγματογνωμόνων, προσωπικού φίλου του Καλόγρηα, παθολογοανατόμου του ΚΑΤ, Ευτυχιάδη, ο οποίος έχει παραδεχτεί σε αυτή την τελευταία κατάθεσή του ότι είχε παραπλανηθεί από τους Καρακούκη – Καλόγρηα και ότι είχε εφαρμόσει, κατά την παράνομη από αυτόν χωρίς επαρκή και αξιολογήσιμα παθολογοανατομικά στοιχεία, εξέταση, εφαρμόζοντας μια ανύπαρκτη στα παθολογοανατομικά επιστημονικά δεδομένα μέθοδο για να διαπιστώσει εάν υπήρξε ασφυκτικός θάνατος της Ίριδας, η οποία δεν διενεργείται για να διαπιστωθεί ασφυκτικός θάνατος (ήταν η πρώτη φορά παγκοσμίως που εφαρμόστηκε) και κατόπιν αυτής της καταθέσεως, ήταν επιβεβλημένη η συμπληρωτική κατάθεση της κας Τσιόλα, γιατί στην πρώτη της κατάθεση είχε απαντήσει σε ερωτήματα τα οποία σαν βάση είχαν την πρώτη ψευδή κατάθεση του Ευτυχιάδη, η οποία πλέον με την δεύτερη κατάθεσή του είχε καταρρεύσει.

Η κα Τσίολα, καταθέτοντας επί 7 ώρες, κατεξευτέλισε επιστημονικά τους Καρακούκη – Καλόγρηα και συγκεκριμένα επικαλούμενη τους κορυφαίους ιατροδικαστές παγκοσμίως και τα πλέον πρόσφατα ιατροδικαστικά συγγράμματα (οι Καρακούκης – Καλόγρηας δεν επικαλούνται ούτε μια βιβλιογραφία) κατέλυσε την γνωμοδότηση Καρακούκη – Καλόγρηα, καταθέτοντας κατηγορηματικά ότι αυτοί οι δύο ανεπαρκέστατοι και χωρίς αίσθηση καθήκοντος ιατροδικαστές επινόησαν στοιχεία ασφυκτικού θανάτου τόσο για το θάνατο της Μαρίας – Ελένης, όσο και για αυτόν της Ίριδας.

Κατόπιν αυτής της επιστημονικής εξελίξεως και σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των τακτικών ιατροδικαστών Μεσογίτη, Τσαντίρη, Κραββαρίτη και την επιστημονική γνωμοδότηση της ιατροδικαστού Δημακοπούλου, έχει καταρρεύσει πλήρως το κατηγορητήριο και επιβάλλεται πλέον η κα Ανακριτής να ενεργοποιήσει αυτεπαγγέλτως τη σχετική διάταξη του άρθρου 291 Κ.Π.Δ. και να διατάξει την άμεση απελευθέρωση της κας κατηγορουμένης».

