Νίκος Ξανθόπουλος - Βλάχος: Το παράπονο του για την απουσία καλλιτεχνών από την κηδεία (βίντεο)

Ο Ηρακλής Βλάχος μίλησε στον ΑΝΤ1 για την απουσία ηθοποιών και τραγουδιστών από την πολιτική κηδεία του νονού του. Νέο απόσπασμα από την ακυκλοφόρητη συνέντευξη του Νίκου Ξανθόπουλου.

Το παράπονό του για την απουσία καλλιτεχνών από την πολιτική κηδεία του Νίκου Ξανθόπουλου, η οποία τελέστηκε χθες, στο Α Νεκροταφείο Αθηνών, εξέφρασε με δηλώσεις του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» ο Ηρακλής Βλάχος, γιος του Ανέστη Βλάχου και βαφτισιμιός του Νίκου Ξανθόπουλου.

«Άσχημη εικόνα για έναν θρύλο μου κακοφάνηκε. Ιδιαίτερα δεν είδαμε τραγουδιστές και ηθοποιούς. Ανθρώπους που είχαν δουλέψει μαζί του. Ανθρώπους που είχαν ευεργετηθεί από αυτόν, δεν ήρθαν καλλιτέχνες και αυτό είναι λυπηρό» είπε ο Ηρακλής Βλάχος, ενώ έκανε λόγο και για απουσία του υπουργείου Πολιτισμού και κρατικών φορέων

Ακόμα, έκανε αναφορά και στον Σπύρο Μπιμπίλα, ο οποίος επίσης δεν παραβρέθηκε στην πολιτική κηδεία του Νίκου Ξανθόπουλου.

Η απάντηση του Σύρου Μπιμπίλα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, επίσης, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» απάντησε στον Ηρακλή Βλάχο σχετικά με την απουσία του από την πολιτική κηδεία του Νίκου Ξανθόπουλου.

Όπως είπε δεν είχε καμία επαφή ποτέ με τον Νίκο Ξανθόπουλο, δεν τον γνώρισε ποτέ και δεν είχε καμία επαφή με το Σωματείο των Ηθοποιών τα τελευταία χρόνια ο ηθοποιός.

Ωστόσο, δεν παραβρέθηκε στην κηδεία όπως είπε γιατί ήταν σε προγραμματισμένη εκπομπή της τηλεόρασης και δεν μπορούσε να το αναβάλει. Ωστόσο, ανέφερε ότι θα ήταν εκεί αν δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση.

Ακόμα στην εκπομπή «Το Πρωινό» παρουσιάστηκε ακόμα ένα απόσπασμα από την ακυκλοφόρητη συνέντευξή του Νίκου Ξανθόπουλο στον Νίκο Μαστοράκη.

