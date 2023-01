Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Σελήνη, οι απάτες και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Με την επαλήθευση των προβλέψεων που έκανε την Δευτέρα για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκίνησε η Λίτσα Πατέρα την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η αστρολόγος, «Υπάρχει μια ¨κυβέρνηση” από πάνω, εγώ έτσι την λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι καταγεγραμμένο και να μην γίνει».

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις της Τετάρτης, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «σήμερα η Σελίνη είναι στους Ιχθύες. Έχουμε μια ρομαντική και τρυφερή διάθεση και ερωτισμό, αλλά είναι μαζί με τον Ποσειδώνα, που έχει βγάλει μεγάλα σκάνδαλα και μεγάλα ψέματα».

«Σε δύο μέρες που μπαίνει η Αφροδίτη στους Ιχθύες, θα αναζητήσουμε το άλλο μας μισό. Δώστε αγάπη στους ανθρώπους γύρω σας, ακόμη και αν είναι υπερβολική» συμπλήρωσε η αστρολόγος, που τόνισε για την ημέρα απευθυνόμενη σε όλους «Προσέξτε μην σας εξαπατήσουν, αλλά δώστε τον καλύτερο εαυτό σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα».

Είπε ακόμη ότι «σήμερα ο Άρης τελειώνει τη δράση του, την ένταση, την δράση, την επιθετικότητα και τα ατυχήματα που μπορεί να συμβαίνουν».

Αμέσως μετά, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

