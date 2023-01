Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρόδος: Ισχυρός σεισμός στα ανοιχτά του νησιού

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Ρόδο.

Σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Ρόδου, σύμφωνα με την Αναθερωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 58χλμ νοτιοανατολικά της Λίνδου και το εστιακό βάθος στα 22χλμ.

H δόνηση είχε διάρκεια και αναστάτωσε τους κατοίκους, ωστόσο, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

