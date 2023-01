Υγεία - Περιβάλλον

“Ψευτογιατρός”: Η γυναίκα που στοχοποιεί ο 66χρονος μίλησε στον ΑΝΤ1

Την δική της απάντηση δίνει μέσω του ΑΝΤ1 η γυναίκα που φωτογραφίζεται από τον αποκαλούμενο «ψευτογιατρό».



Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Την δική της απάντηση δίνει μέσω του ΑΝΤ1 η γυναίκα που φωτογραφίζεται από τον αποκαλούμενο «ψευτογιατρό», ως το μεγαλοστέλεχος κόμματος που, όπως ισχυρίζεται σε δήλωσή του ο 66χρονος- ενορχήστρωσε τις καταγγελίες σε βάρος του.

«Είναι όλα ψέματα. Τα κατευθύνει μια γυναίκα που είναι στέλεχος μεγάλου κόμματος. Είχε αντιδικία μαζί μου για άλλο θέμα και την έχασα. Δεν έχω να φάω, θα είχα πάρει τόσα χρήματα που λένε και θα εμένα σε ένα χαμόσπιτο, με ένα αυτοκίνητο 25 ετών;», δήλωσε ο 66χρονος στο debater.gr

«Ούτε μεγαλοστέλεχος είμαι σε κανέναν, δεν ανήκω πουθενά, δεν έχω κομματική ιδιότητα. Στο δημόσιο δούλευα και κάποια στιγμή δούλεψα και λίγο σαν γραμματέας σε υπουργείο. Το συσχετίζει γιατί έτσι βολεύετε», απαντά η γυναίκα την οποία βάζει στο στόχαστρο ο 66χρονος.

«Εγώ άρχισα να υποψιάζομαι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, και μάλιστα το κατάλαβε και το ίδιο το παιδί και καταφέραμε σιγα-σιγά και απεξάρτηθήκαμε. Όταν του έκανα εγώ μήνυση, μου έκανε μήνυση για εκβιασμό. Γιατί να εκβιάζω έναν άνθρωπο που υποτίθεται ήρθε για να κάνει καλά το παιδί μου και ξαφνικά τον εκβιάζω», λέει η γυναίκα στον ΑΝΤ1.

Είναι μητέρα ενός παιδιού με σκλήρυνση κατά πλάκας. Το 2015 γνώριζε τον Τριανταφύλλου, του έδωσε συνολικά 135.000 και το 2016 τον κατήγγειλε για απάτη και ήταν εκείνη που ξετύλιξε το κουβάρι των αποκαλύψεων.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το πώς είναι το παιδί της σήμερα, η γυναίκα απαντά: «Έχει οδηγηθεί στην παραπληγία γιατί του σταμάτησε και τα φάρμακα που έπαιρνε τα κανονικά.»

Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτογιατρό

Ο Πολυχρόνης Πολίτσης, ακόμα ένα θύμα του «ψευτογιατρού» όπως ο ίδιος υποστηρίζει, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Όπως είπε του στοίχισε το σπίτι του. «35.000ευρώ, το σπίτι είναι Τειρεσία , μπορεί να έχω πεθάνει και το σπίτι να είναι ακόμη στον Τειρεσία, πήρα ανοιχτό δάνειο και δανεικά φίλων», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 66χρονος, ο οποίος παραμένει ακόμη ελεύθερος, κατηγορείται για απάτη , για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη αλλά και για ανθρωποκτονία με δόλο, αφού σύμφωνα με τις αρχές, πέντε άνθρωποι οδηγήθηκαν στο θάνατο, ακολουθώντας τις οδηγίες του.

