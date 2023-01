Αθλητικά

UEFA: Στην Ελλάδα δυο ευρωπαϊκοί τελικοί

Δύο τελικούς διοργανώσεων της UEFA θα φιλοξενήσει η χώρα μας τους προσεχείς 16 μήνες.



Εκτός από τον τελικό του Conference League τον Μάιο 2024 που έχει «κλειδώσει» στην Opap Arena και το Ευρωπαϊκό Super Cup του 2023 θα γίνει επί ελληνικού εδάφους, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»!

Κι αν για την έδρα της ΑΕΚ τα πράγματα έμοιαζαν ξεκάθαρα, η απόφαση για το «Καραϊσκάκη» η οποία θα ανακοινωθεί από την UEFA, ήταν μία ευχάριστη έκπληξη. Το ματς για το Σούπερ Καπ είναι προγραμματισμένο για τις 16 Αυγούστου 2023 και είχε δοθεί στην Ak Bars Arena του Καζάν αλλά βεβαίως δεν θα μπορούσε πλέον να γίνει στην τιμωρημένη Ρωσία. Δεν υπήρχαν υποψηφιότητες για τον συγκεκριμένο τελικό και η UEFA έπρεπε να αντιμετωπίσει άμεσα τη συγκυρία και να αλλάξει την έδρα.

Οι επιλογές της ήταν οι εξής:

Κάποιο γήπεδο έτοιμο στη Γερμανία από αυτά που θα φιλοξενήσουν το Euro 2024

Kάποιο διαθέσιμο γήπεδο στην Ελβετία

Κάποιο γήπεδο σε προσιτή χώρα προδιαγραφών Σούπερ Καπ (35.000 χωρητικότητα) που να έχει δοκιμαστεί επαρκώς σε επίπεδο πρωτοκλασάτης ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Με βάση το τρίτο κριτήριο επιλέχτηκε το Καραϊσκάκη αφού λόγω και των πολύ καλών σχέσεων της UEFA με την ελληνική κυβέρνηση σε υψηλό επίπεδο (πρόσφατη συνάντηση του πρόεδρου της UEFA Αλεκσάντερ Τσέφεριν-Κυριάκου Μητσοτάκη για ζητήματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου) υπήρχε και σιγουριά για τήρηση γρήγορων διαδικασιών σε όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα που απαιτούνται από μια χώρα για μια τέτοια διοργάνωση.

Στα υπέρ του Καραϊσκάκη ήταν ακόμα:

Τα σημαντικά ματς επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ που έχει διοργανώσει

Η πολύ καλή συνεργασία σε αυτά τα ματς με τους ανθρώπους της UEFA που είχαν την ευθύνη διεξαγωγής των αγώνων και πολύ θετική άποψη για τις προδιαγραφές του γηπέδου

Θέση γηπέδου, αεροδρόμιο, συγκοινωνίες και μια πόλη όπως η Αθήνα που προσφέρεται για ματς στη συγκεκριμένη ημερομηνία, με μεγάλη διαθεσιμότητα στα ξενοδοχεία

Το ότι η Ελλάδα δεν είχε διοργανώσει μέχρι σήμερα τελικό Σούπερ Καπ

Παράλληλα, αποτελούσε μειονέκτημα για την περίπτωση, το γεγονός ότι σε λίγους μήνες η Ελλάδα θα φιλοξενούσε ακόμα έναν ακόμα ευρωπαϊκό τελικό, στην Opap Arena: τον τελικό του Conference στις 29 Μαϊου 2024.

Όσον αφορά τις διαδικασίες για τον πρώτο τελικό στην ιστορία του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, προχωρούν κανονικά και η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται την παραμονή του συνεδρίου της UEFA τον προσεχή Απρίλιο, μαζί με τους υπόλοιπους τελικούς (Champions League, Europa League).

