“The 2Night Show” – Δήμητρα Παπαδοπούλου: Έχω “φάει” παραμύθια

Απολαυστική Δήμητρα Παπαδοπούλου στο “The 2Night Show” της Τετάρτης, μίλησε για το βιβλίο και τη νέα της σειρά, τον έρωτα, την αγάπη και τον Τζίμη Πανούση.

Την Δήμητρα Παπαδοπούλου υποδέχθηκε στο “The 2Night Show” της Τετάρτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Η ηθοποιός, σεναριογράφος και εσχάτως και συγγραφέας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις με το μοναδικό της χιούμορ, ενώ «εξέτασε» τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για να δει αν έχει διαβάσει το βιβλίο της, «Ο έρωτας είναι παιχνίδι μωρό μου».

«Ο έρωτας είναι παιχνίδι και έχει πολύ συγκεκριμένους νόμους και παίζεται. Η αγάπη δεν έχει τόσους κανόνες. Είναι ένα αίσθημα πολύ ανώτερο που είμαστε λίγοι για να το πετύχουμε γιατί έχουμε ένα “εγώ” πολύ μεγάλο, παλεύουμε να φύγει το “εγώ” από τη μέση και θα ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι αν είχαμε τους νόμους της αγάπης» είπε και συνέχισε:

«Γκρεμίζονται οι καψούρες και απομυθοποιοούνται. Ευχής έργον είναι να μένει η αγάπη από όλα αυτά, όχι τα παραμύθια. Έχω φάει παραμύθια και εγώ».

Αναφερόμενη σε κεφάλαια του βιβλίου της, μίλησε και για κεφάλαια της ζωής της, αφού μέσα σε αυτό υπάρχουν αναφορές σε πραγματικά γεγονότα.

Ένα από αυτά είναι η ιστορία των φοιτητικών της χρόνων με τον Τζίμη Πανούση.

«Είχα πετύχει τον Τζίμη Πανούση στις καταλήψεις του Χημείου, αυτό που περιγράφω στο βιβλίο μου είναι πραγματικό γεγονός», είπε και μίλησε για την αγάπη, λέγοντας πως, «Η αγάπη έρχεται όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος να αγαπήσει».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις μεταφυσικές ανησυχίες της, σημειώνοντας πως: «Αγαπώ την πίστη και αγαπώ κάτι ανώτερο. Οτιδήποτε συμβαίνει λέω ότι υπάρχει κάτι ανώτερο, αλλιώς θα πάθω κατάθλιψη».

Όσο για το stand-up comedy, ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει αντίστοιχος «Τζίμης» σήμερα γιατί πολύ απλά έχουν αλλάξει οι εποχές.

Πλέον τα παιδιά κάνουν stand up, αλλά φοβούνται να κάνουν κριτική στο σύστημα».

Απαντώντας στο τελικό ποτ πουρί ερωτήσεων, είπε πως, «Καλή αμοιβή μεγαλώσαμε, να καβατζώσουμε».

«Αριστερά κοιμάμαι στο κρεβάτι, ΣΥΡΙΖΑ, στο κρεβάτι είμαι ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε.

Τέλος είπε πως θα κάνει νέα σειρά, αλλά δεν αποκάλυψε το θέμα της, γιατί «το θεωρεί γρουσουζιά».

