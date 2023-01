Οικονομία

ESM - Γκραμένια: Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιερ Γκραμένια συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών κι έστειλε τα μηνύματά του.

H ελληνική οικονομία έκανε σημαντική πρόοδο την τελευταία δεκαετία, η οποία συνεχίσθηκε και κατά τη διάρκεια της πανδημικής και της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Πιερ Γκραμένια (Pierre Gramegna) μετά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί στις χώρες - μέλη του ESM.

H πρόοδος αυτή, είπε, σημειώθηκε, επειδή η ελληνική οικονομία είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένη διαρθρωτικά για να αντιμετωπίσει αβεβαιότητες σε σχέση με το παρελθόν, χάρη στις μεταρρυθμίσεις που υλοποίησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις τα περασμένα χρόνια.

«Θα ήθελα να αρχίσω, συγχαίροντας την ελληνική κυβέρνηση, τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα εσάς Χρήστο, για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της οικονομίας σας, για τα οποία μας ενημερώσατε στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Eurogroup, τις οποίες παρακολούθησα με τη νέα μου ιδιότητα», σημείωσε ο κ. Γκραμένια στην αρχή των δηλώσεων του.

Ο επικεφαλής του ESM τόνισε ότι «πρέπει να μείνουμε σε εγρήγορση». «Η διαφύλαξη των ισχυρών κερδών του παρελθόντος, η διατήρηση της δημοσιονομικής πολιτικής σε μία βιώσιμη πορεία και η εμμονή στις μεταρρυθμίσεις θα βοηθήσουν την ελληνική οικονομία να ευημερήσει», είπε, προσθέτοντας ότι όλα αυτά είναι επίσης αναγκαία για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Ο ESM, πρόσθεσε, είναι μακροχρόνιος εταίρος της Ελλάδας που συμμερίζεται τον στόχο της χώρας να υπάρξει ευημερία για όλους τους Ελληνες, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και βοηθώντας την οικονομία να εκσυγχρονισθεί και να αναπτυχθεί.

Οι έξι προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας

Στις έξι προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι τα διεθνή γεωπολιτικά ύδατα εξακολουθούν να είναι τρικυμιώδη, ο πληθωρισμός μειώνεται αλλά παραμένει υψηλός και επίμονος και η νομισματική πολιτική γίνεται όλο και πιο συσταλτική, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Pierre Gramegna.

Όπως είπε ο υπουργός, οι προτεραιότητές περιλαμβάνουν σταθερά:

τη διασφάλιση της υφιστάμενης δημοσιονομικής υπευθυνότητας,

την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων των πολυεπίπεδων κρίσεων, αξιοποιώντας τον διαθέσιμο- κάθε φορά- δημοσιονομικό χώρο,

την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών,

την εμπροσθοβαρή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

την αντιμετώπιση του υψηλού, συσσωρευμένου ιδιωτικού χρέους,

την ενεργό συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία 3,5 χρόνια, στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής.

Αναλυτικά, η τοποθέτηση του κ. Σταϊκούρα έχει ως εξής:

«Αγαπητέ φίλε Pierre, αξιότιμε κ. Gramegna. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο υπουργείο Οικονομικών.

Η σημερινή πρώτη επίσκεψή σας στην Αθήνα με την ιδιότητα του Εκτελεστικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδετε στην συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της τακτικής, αποτελεσματικής και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τον ESM. Συνεργασία η οποία, υπό την ηγεσία του προκατόχου σας κ. Klaus Regling, είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Είμαι βέβαιος ότι θα εξακολουθήσει να τα έχει επί των ημερών σας, και θα γίνει ακόμα πιο παραγωγική.

Η πολυετής εμπειρία σας ως υπουργού Οικονομικών της χώρας σας και μέλους του Eurogroup σε δύσκολες συγκυρίες της περασμένης δεκαετίας, και η δημιουργική μας συνεργασία στο Eurogroup και το Ecofin επί 2,5 χρόνια- στη διάρκεια των οποίων βρεθήκαμε όλοι ξανά αντιμέτωποι με ιδιαιτέρως δυσμενείς διεθνείς συγκυρίες- αποτελούν εγγύηση για αυτό.

Η σημερινή συγκυρία είναι, και πάλι, κρίσιμη και γεμάτη προκλήσεις, εξαιτίας των αλλεπάλληλων εξωγενών δοκιμασιών. Σε αυτές τις αντίξοες περιστάσεις, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, διαθέτει ισχυρή δυναμική και διακρίνεται από θετικές προοπτικές. Τα παραπάνω αποτυπώνονται σε όλους, σχεδόν, τους βασικούς δείκτες της οικονομίας.

Στην ισχυρή και σταθερή ανάπτυξη, στις επενδύσεις και στις εξαγωγές που ενισχύονται σημαντικά, στην ανεργία που συρρικνώνεται, στις οικονομικές ανισότητες που μειώνονται, στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πιστωτικών ιδρυμάτων που διαμορφώνονται πλέον σε μονοψήφιο ποσοστό του συνόλου των δανείων, στις καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά την τελευταία τριετία, στα δημόσια οικονομικά που σταθεροποιήθηκαν και βρίσκονται σε τροχιά περαιτέρω βελτίωσης, και, τέλος, στο ενισχυμένο κύρος και την αυξημένη αξιοπιστία της χώρας.

Όλα αυτά αντανακλώνται, επίσης, στις 11 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας την τελευταία τριετία, φτάνοντας πλέον ένα σκαλοπάτι πριν από την επενδυτική βαθμίδα και καθιστώντας ρεαλιστικό τον στόχο για ανάκτησή της εντός του 2023. Στις προαναφερθείσες θετικές εξελίξεις συνετέλεσε, ακόμα, μια σειρά επιτευγμάτων.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα:

Ολοκλήρωσε τον περασμένο Απρίλιο την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στέλνοντας ένα θετικό μήνυμα προς τις αγορές, εξοικονομώντας πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό και ενισχύοντας το προφίλ του δημοσίου χρέους.

Εξήλθε επιτυχώς τον περασμένο Αύγουστο, από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας, κλείνοντας το επώδυνο κεφάλαιο της οικονομικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας, και επιστρέφοντας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.

Προχώρησε τον περασμένο μήνα στην πρόωρη αποπληρωμή διμερών δανείων με κράτη της ευρωζώνης (GLF), ύψους 2,7 δισ. ευρώ, τα οποία είχαν συναφθεί στο πλαίσιο του 1ου Μνημονίου.

Πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2019. Συγκεκριμένα, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, υποχωρεί εντυπωσιακά κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία τριετία.

Επιπλέον, από εφέτος τα δημόσια οικονομικά επιστρέφουν σε περιβάλλον πρωτογενών πλεονασμάτων, καταγράφοντας- σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- τη μεγαλύτερη δημοσιονομική βελτίωση στην Ευρώπη την περίοδο 2021- 2023. Εφαρμόζει μια αποτελεσματική, διορατική εκδοτική στρατηγική, η οποία της επιτρέπει να αντλεί πόρους από τις αγορές με ικανοποιητικούς όρους, όπως απέδειξε η πρόσφατη έκδοση 10ετούς ομολόγου, διατηρώντας τα ταμειακά διαθέσιμά της σε ασφαλή επίπεδα.

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν καρπό της αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και της σκληρής, κοινής προσπάθειας πολιτών και πολιτείας, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα. Από την αρχή της θητείας μας εφαρμόσαμε ένα διαφορετικό, σύγχρονο μείγμα οικονομικής πολιτικής, που εδράζεται στη συνετή δημοσιονομική πολιτική, στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, στην τόνωση των επενδύσεων και στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.

Παράλληλα, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα υπεύθυνο, οικονομικά αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο πλέγμα παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι των επιπτώσεων των διαδοχικών εξωγενών κρίσεων. Στήριξη η οποία είναι γενναία, χωρίς όμως να υποσκάπτει τη δημοσιονομική σταθερότητα και να υπονομεύει το μέλλον της οικονομίας και της χώρας.

Παρά τα σημαντικά όμως επιτεύγματα, οι προκλήσεις που παραμένουν μπροστά μας είναι μεγάλες και η κατάσταση παραμένει δύσκολη και ρευστή, καθώς τα διεθνή γεωπολιτικά ύδατα εξακολουθούν να είναι τρικυμιώδη, ο πληθωρισμός μειώνεται αλλά παραμένει υψηλός και επίμονος, και η νομισματική πολιτική γίνεται όλο και πιο συσταλτική.

Γι' αυτό, οι προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν, σταθερά:

τη διασφάλιση της υφιστάμενης δημοσιονομικής υπευθυνότητας,

την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων των πολυεπίπεδων κρίσεων, αξιοποιώντας τον διαθέσιμο- κάθε φορά- δημοσιονομικό χώρο,

την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών,

την εμπροσθοβαρή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

την αντιμετώπιση του υψηλού, συσσωρευμένου ιδιωτικού χρέους,

την ενεργό συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία 3,5 χρόνια, στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής. Αρχιτεκτονική που πρέπει να διασφαλίζει μακροπρόθεσμη ευστάθεια και βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, προσφέροντας την απαραίτητη ευελιξία για τη διαχείριση του οικονομικού κύκλου, εξασφαλίζοντας επιτυχή αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων, ενθαρρύνοντας δημόσιες επενδύσεις που αυξάνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας την εθνική ιδιοκτησία των προνοιών της, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ των συστατικών του συνολικού μείγματος πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του ESM είναι ιδιαιτέρως σημαντικός και μπορεί να ενισχυθεί προς όφελος της περαιτέρω τόνωσης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην ευρωζώνη. 'Αλλωστε, είναι ξεκάθαρο ότι στην ιστορική περίοδο αυξημένων προκλήσεων την οποία διανύουμε, κανένα ευρωπαϊκό κράτος- μέλος δεν μπορεί από μόνο του να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές. Γι' αυτό και απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.

Αγαπητέ Pierre. Είμαι βέβαιος ότι η συμβολή σου προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι σημαντική. Σου εύχομαι, και πάλι, καλή επιτυχία στον κομβικό, νέο σου ρόλο και σε ευχαριστώ για την δημιουργική συνεργασία μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας Καρολάιν στο “Πρωινό” για πιλότο: Οι γονείς του λένε στη Λυδία ότι είναι αθώος που την σκότωσε

NBA: Νίκη των Μπακς με “μπροστάρη” τον Αντετοκούνμπο

Άλκης Καμπανός – Μάρτυρας: Ήταν ψυχροί σαν δολοφόνοι, ήρθαν για να σκοτώσουν