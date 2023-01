Πολιτική

Ακρίβεια - Μητσοτάκης: Τα χειρότερα με τις τιμές στο ράφι τα έχουμε δει

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού για την πορεία της οικονομίας. Τι είπε για τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και τον κατώτατο μισθό.



«Το ζήτημα της ακρίβειας απασχολεί σήμερα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την ελληνική κοινωνία για λόγους απολύτως εύλογους», απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για την ακρίβεια στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί με θέμα «Οικονομία, Ανάπτυξη, Αγορά Εργασίας».

Εκτίμησε πως «θα δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού που θα συμπαρασύρει και τις τιμές στο ράφι τους επόμενους μήνες εφόσον δεν έχουμε δυσάρεστες εκλπήξεις με τις τιμές ενέργειας» . «Πιστεύω ότι τα χειρότερα ως προς την αύξηση των τιμών στο ράφι τα έχουμε δει» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τόνισε ότι «Είδαμε τιμές φυσικού αερίου που ήταν ακόμη και δεκαπλάσιες από αυτές που βλέπαμε πριν από δύο χρόνια. Κατά συνέπεια η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που απαίτησε μέτρα σε επίπεδο κεντρικών τραπεζών από όλες τις προηγμένες οικονομίες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και βέβαια όλες οι χώρες κατέφυγαν σε όποιες δυνατότητες τους έδιναν οι κρατικοί τους προϋπολογισμοί προκειμένου να στηρίξουν πρωτίστως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Επεσήμανε ακόμη πως «Οι τιμές μπορεί να είναι ακόμα υψηλές όμως τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού». Ωστόσο «εξακολουθούμε να βλέπουμε έναν συστηματικά υψηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα που είναι χαμηλότερος από την ΕΕ». Υπενθύμισε ότι σε όλη τη διάρκεια της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης η κυβέρνηση απάντησε με μία σειρά μέτρων που στήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα και μας επέτρεψαν να απενεργοποιήσουμε μια σειρά από πληθωριστικές βόμβες με σημαντικότερη αυτή που αφορούσε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. «Έχει υπάρξει μια συγκράτηση στις τιμές των καυσίμων και το κύριό μας μέλημα αφορά τις τιμές στα σούπερ μάρκετ», είπε κι αναφέρθηκε στο καλάθι του νοικοκυριού και στο market pass.

Για την αισχροκέρδεια τόνισε ότι ο έλεγχος στην αγορά δεν είναι μία απλή υπόθεση αλλά «για πρώτη φορά έχουμε νομοθετικά αλλά και ρυθμιστικά εργαλεία στη διάθεσή μας που μας επιτρέπουν να επιχειρούμε να ελέγχουμε την αγορά πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το παρελθόν». Είπε επίσης ότι υπάρχει διάταξη για την πάταξη της αισχροκέρδειας που εφαρμόζεται με τσουχτερά πρόστιμα.

Σε ερώτηση για τις μειώσεις φόρων και το αν θα υπάρξουν μειώσεις στους έμμεσους φόρους αν εξασφαλίσει δεύτερη κυβερνητική θητεία απάντησε: «Κατ' αρχάς χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι η κυβέρνηση ήταν απολύτως συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις για τη μείωση των φόρων».

Επεσήμανε ότι μειώθηκαν όλοι οι φόροι για τους οποίους υπήρχε προεκλογική δέσμευση, προστέθηκαν οι μειώσεις σε κάποιους φόρους για τους οποίους δεν είχε γίνει αναφορά προεκλογικά (κατάργηση φορολογίας για γονικές παροχές για περιουσίες μέχρι 800.000 ευρώ) και συνολικά μειώθηκε η φορολογία στο κεφάλαιο, στα μερίσματα για τις επιχειρήσεις, ενώ σημαντική ήταν και η μείωση στις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών και άλλες παρεμβάσεις όπως οι μειώσεις φόρων που αφορούν τους αγρότες.

«Αν έπρεπε να κάνω μία συνολική επισκόπηση θα σας έλεγα ότι όταν έλεγα προεκλογικά ότι ο κ. Τσίπρας είχε αφανίσει την ελληνική κοινωνία και πρωτίστως τη μεσαία τάξη και εμείς θα επιστρέψουμε στη μεσαία τάξη αυτά τα οποία τους πήρε ο κ. Τσίπρας είμαστε απολύτως συνεπείς στην προεκλογική μας δέσμευση.

Από κει και πέρα η αποκλιμάκωση των έμμεσων φόρων για την επόμενη τετραετία εφόσον μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός θα μπορεί να συζητηθεί στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού βάσει του σχεδίου που θα έχουμε για την επόμενη τετραετία».

Υπογράμμισε ότι όλες οι μειώσεις φόρων που έγιναν σεβάστηκαν την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία.

Σε ερώτηση σχετικά με το ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της αύξησης των εισοδημάτων και των μισθών, καθώς και το αν συνδέεται η επίσπευση της αύξησης του κατώτατου μισθού (1η Απριλίου αντί 1η Μαΐου) με τον χρόνο των εκλογών ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ξεκινώντας από το τελευταίο σκέλος πως «όχι». «Την 1η Απριλίου ξεκινά όμως η τουριστική περίοδος και επειδή πάρα πολλοί εργαζόμενοι του κλάδου αμείβονται με τον κατώτατο μισθό είναι σωστό η αύξηση να αφορά ολόκληρη την τουριστική περίοδο».

Εξήγησε στη συνέχεια ότι «η αύξηση των μισθών έχει πρωτίστως να κάνει με τη βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Όσο η οικονομία μας γίνεται πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής, όσο παράγει περισσότερο προστιθέμενο πλούτο τόσο θα υπάρχει δυνατότητα στις επιχειρήσεις αλλά θα το ζητήσει και η ίδια η αγορά εργασίας, να αυξάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων. Πάρτε για παράδειγμα τον Τουρισμό» είπε και το ανέλυσε.

Τόνισε επίσης πως «δεν μας ενδιαφέρει να μπορούμε να προσφέρουμε στους Έλληνες συμπολίτες μας, ειδικά στους νέους οποιαδήποτε δουλειά. Θέλουμε κατά προτίμηση οι δουλειές αυτές να είναι σταθερές και να πληρώνουν καλύτερους μισθούς γι αυτό και έχουμε νομοθετήσει μια σειρά από κίνητρα».

Για τον κατώτατο μισθό επεσήμανε ότι η αύξηση που έχει νομοθετηθεί είναι μία σημαντική αύξηση.

