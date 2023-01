Οικονομία

Κατώτατος μισθός - Σταϊκούρας: Γενναία και ρεαλιστική η νέα αύξηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την πορεία της οικονομίας και το ενδεχόμενο να γίνουν πρόσθετες παρεμβάσεις.

Στο 5% θα κινηθεί ο πληθωρισμός στη χώρα το 2023 σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι η τρίτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού πρέπει να είναι «γενναία και ρεαλιστική».

Κληθείς να σχολιάσει σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων περί νέας οικονομικής παροχής εν όψει Πάσχα, ο υπουργός επανελαβε οτι αρχίζει να δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για κάποιες πρόσθετες παρεμβάσεις που θα προτεραιοποιήσει ο πρωθυπουργός αναμεσα στις πολλές ανάγκες που έχει η κοινωνία.

Φαίνεται ότι αρχίζει να δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος, είπε ακόμα ο υπουργός Οικονομικών, συμπληρώνοντας πως όταν έχεις κρίσεις και δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, «οφείλεις να βοηθήσεις όσο μπορείς περισσότερο την κοινωνία».

Αναφορικά με την προοπτική κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος και την επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχους ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι υπάρχουν «προτεραιότητες που συνεκτιμώνται αλλά τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να παρθούν όλα μαζί».

Ο υπουργός εξήγησε ότι το 2022 η οικονομία πήγε καλύτερα και σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και η καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας μας δίνει τη δυνατότητα να βοηθάμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά δεν υπάρχουν ανεξάντλητοι πόροι για βοήθεια.

Επίσης ο υπουργός εξέφρασε την ανησυχία του για τις αυξήσεις που έχουν μετατοπιστεί από την ενέργεια στον τομέα τροφίμων, γεγονός που όπως είπε αφορά όλη την Ευρώπη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μακελειό στις ΗΠΑ: νεκρός ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης (εικόνες)

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαρία Αναστασοπούλου με μουστάκι… για ένα στοίχημα (βίντεο)

Παναθηναϊκός: Ο Σαμπάζ Νέιπιερ θα ενισχύσει την ομάδα