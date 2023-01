Κόσμος

Μακελειό στις ΗΠΑ: νεκρός ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η έρευνα των αστυνομικών Αρχών για τα κίνητρα του άνδρα που προκάλεσε την τραγωδία.

Ο φερόμενος ως δράστης του μακελειού στην Καλιφόρνια είναι νεκρός, φαίνεται πως αυτοκτόνησε, ανακοίνωσε η αστυνομία του Λος Άντζελες.

«Ο ύποπτος έφερε τραύμα από σφαίρα και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου», δήλωσε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα, περιγράφοντας το ανθρωποκυνηγητό που έλαβε τέλος με μια πιστολιά προερχόμενη από το λευκό φορτηγάκι του φερόμενου ως δολοφόνου.

10 DEAD IN MONTEREY PARK ??



Guns keep killing US all, Americapic.twitter.com/g9zaeEqupw — The Astute Galoot ™? (@TheAstuteGaloot) January 22, 2023

Ο ύποπτος κατονομάστηκε ως Χου Καν Τραν, 72 ετών.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω πως δεν υπάρχει κανένας άλλος ύποπτος» για τη σφαγή, διευκρίνισε ο κ. Λούνα, προσθέτοντας ότι το κίνητρο της επίθεσης στη Μόντερεϊ Παρκ η οποία στοίχισε τη ζωή σε δέκα ανθρώπους δεν είναι σαφές ως αυτό το στάδιο.

«Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι ερευνητές ανθρωποκτονιών εργάζονται νυχθημερόν για να συγκεντρώσουν επιπλέον πληροφορίες και να εξακριβώσουν το κίνητρο αυτού του εξαιρετικά τραγικού συμβάντος», είπε ο σερίφης Λούνα.

Ο Τζο Μπάιντεν διατάσσει οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες ως την Πέμπτη

Oι αμερικανικές σημαίες που κοσμούν τα δημόσια κτήρια θα κυματίζουν μεσίστιες σε απότιση φόρου τιμής στα θύματα του μακελειού στο Μόντερεϊ Παρκ, στην πολιτεία Καλιφόρνια, διέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο κ. Μπάιντεν έδωσε εντολή οι σημαίες να κυματίζον μεσίστιες ως τη δύση του ηλίου την Πέμπτη 26η Ιανουαρίου «σε ένδειξη σεβασμού για τα θύματα των παράλογων πράξεων βίας που διαπράχθηκαν την 21η Ιανουαρίου 2023 στο Μόντερεϊ Παρκ, στην Καλιφόρνια», διευκρινίζει δελτίο Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η καταδίωξη

Ανταποκρινόμενοι στις πρώτες κλήσεις στην άμεση δράση το Σάββατο στις 22:20 (τοπική ώρα· στις 08:20 χθες Κυριακή ώρα Ελλάδας), αστυνομικοί βρήκαν μέσα σε αίθουσα χορού δέκα ανθρώπους νεκρούς, πέντε άνδρες και πέντε γυναίκες. Άλλοι δέκα άνθρωποι, τραυματίες, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται, σε «σταθερή» ως «κρίσιμη» κατάσταση.

Όπως κατέγραψαν πλάνα από κάμερες του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, ο δράστης ήταν άνδρας ασιατικής καταγωγής, φόραγε μαύρο τζάκετ, μαυρόασπρο μάλλινο σκούφο και γυαλιά.

Χθες Κυριακή, μπροστά στις κορδέλες της αστυνομίας στο Μόντερεϊ Παρκ, κάτοικοι τράβαγαν βίντεο με τα κινητά τους, ενώ έμποροι είχαν αρχίσει να μαζεύουν την αγορά που είχε στηθεί για το κινεζικό νέο έτος, μετά την ακύρωση των εορτασμών. Σοκαρισμένοι, αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι έγινε τέτοια σφαγή σε αυτή την πόλη με κατά πλειονότητα κατοίκους ασιατικής καταγωγής, γνωστή για την ηρεμία της.

Προσευχές

Ο Ντέιβιντ Κουάν έμαθε τι έγινε χθες το πρωί. «Είναι λυπηρό», είπε ο φύλακας, με καταγωγή από τη Μαλαισία, ακόμη αποσβολωμένος. «Βρίσκομαι συχνά αντιμέτωπος με βία, αλλά σε διαφορετικές περιοχές του Λος Άντζελες. Είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω στην ίδια μου την κοινότητα».

Η αστυνομία προσπαθεί ακόμη να επαληθεύσει τις πληροφορίες για δεύτερη απόπειρα επίθεσης το ίδιο βράδυ σε διαφορετική αίθουσα χορού, στη γειτονική πόλη Αλάμπρα.

«Ύποπτος ασιατικής καταγωγής μπήκε στην αίθουσα χορού με όπλο», το οποίο όμως του απέσπασαν δυο παριστάμενοι, προτού «τραπεί σε φυγή», είπε αρχικά ο σερίφης Λούνα. Το όπλο που βρέθηκε δεν ήταν τουφέκι, διευκρίνισε χθες Κυριακή, αλλά «ημιαυτόματο πιστόλι εφόδου με γεμιστήρα» στο οποίο είχε προσαρμοστεί «γεμιστήρας μεγάλης χωρητικότητας».

Ο όρος «πιστόλι εφόδου» που χρησιμοποίησε ο σερίφης είναι αν μη τι άλλο ασυνήθιστος.

Φορτωμένος πυρομαχικά

Το βράδυ του Σαββάτου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πήγαν να γιορτάσουν το σεληνιακό νέο έτος κοντά στην τοποθεσία όπου διαπράχθηκε η σφαγή στο Μόντερεϊ Παρκ.

Ο ιδιοκτήτης κοντινού εστιατορίου που μίλησε στην εφημερίδα Los Angeles Times αφηγήθηκε πως τρεις άνθρωποι όρμησαν στο κατάστημά του καθώς εκτυλισσόταν η σφαγή και του ζήτησαν να κλειδώσει την πόρτα. Εξήγησαν πως είχαν δει άνδρα με ημιαυτόματο όπλο στην περιοχή, φορτωμένο πυρομαχικά, τόνισε στην εφημερίδα ο επιχειρηματίας της εστίασης.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν πολύ βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των πυροβόλων όπλων στην επικράτειά τους και για την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί.

Επίσης το Σάββατο το βράδυ, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες σε νυχτερινό κέντρο στην Μπατόν Ρουζ, την πρωτεύουσα της Λουιζιάνας — ακόμα μια απόδειξη, αν χρειαζόταν κάποια, πως καμία τοποθεσία δεν είναι ασφαλής στη χώρα.

Το 2021, περίπου 49.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες στις ΗΠΑ, αριθμός που αποτελούσε θλιβερό ρεκόρ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά· το 2020, καταγράφηκαν 45.000 θάνατοι. Με άλλα λόγια, καταγράφονταν πάνω από 130 θάνατοι την ημέρα, οι μισοί και πλέον από τους οποίους ήταν αυτοκτονίες.





Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαρία Αναστασοπούλου με μουστάκι… για ένα στοίχημα (βίντεο)

Παναθηναϊκός: Ο Σαμπάζ Νέιπιερ θα ενισχύσει την ομάδα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πόσοι είναι οι νεκροί στον ρωσικό στρατό - Πόσοι Ουκρανοιί έχουν σκοτωθεί