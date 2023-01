Life

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαρία Αναστασοπούλου με μουστάκι… για ένα στοίχημα (βίντεο)

Η παρουσιάστρια της εκπομπής, εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας, με… μουστάκι, κάνοντας τον Γιώργο Παπαδάκη να ξεσπάσει σε γέλια.

«Κυρία» ως προς την τήρηση της υπόσχεσης της και πιστή στους κανόνες του στοιχήματος, η Μαρία Αναστασοπούλου εμφανίστηκε με μουστάκι την Δευτέρα το πρωί, στην έναρξη της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Η Μαρία Αναστασοπούλου έχασε την Παρασκευή ένα στοίχημα που έβαλε «στον αέρα» της εκπομπής με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Δευτέρα ήρθε η ώρα να «πληρώσει» το τίμημα, που ήταν να εμφανιστεί με μουστάκι στην εκπομπή.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, αφού έκανε έναν πρόλογο με αναφορές στο τρέιλερ της εκπομπής το καλοκαίρι και στο δικό του μουστάκι, κάλεσε δίπλα του την Μαρία Αναστασοπούλου, στην θέα της οποίας με το μαύρο, παχύ μουστάκι, ο συμπαρουσιαστής της ξέσπασε σε γέλια, χοροπηδώντας στο στούντιο.

Πάντως, δεν ζήτησε το στοίχημα να τραβήξει παραπάνω και ο ίδιος με μια απαλή κίνηση του έβγαλε το μουστάκι από την Μαρία Αναστασοπούλου.

Αν ο Γιώργος Παπαδάκης έχανε το στοίχημα της Παρασκευής, θα έπρεπε να εμφανιστεί στην σημερινή εκπομπή με μακριά, πολύχρωμα σκουλαρίκια, που έμοιαζαν με «πολυέλαιους», όπως είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

