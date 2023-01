Κοινωνία

Missing Alert: Που βρέθηκε η 15χρονη που εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 15χρονης. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελου του Παιδιού".



Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για την 15χρονη που είχε εξαφανιστεί από δομή παιδικής προστασίας στην Θεσσαλονίκη.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με την εξαφάνιση της 15χρονης, για την οποίο είχε σημάνει Missing Alert, αναφέρει τα εξής:

«Η περιπέτεια της Μαρίας Μ., 15 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Μαρία Μ. είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Πανοράματος Θεσσαλονίκης στις 09.01.2023 και στις 11.01.2023 είχαμε προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ίσως συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Μ. βρέθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Μαρία Μ. για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.»

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: “Βούλιαξε” η Αττική - Χιόνια και πλημμύρες ανά την Ελλάδα (εικόνες)

Άλκης Καμπανός – Μάρτυρας: Ήταν ψυχροί σαν δολοφόνοι, ήρθαν για να σκοτώσουν

Καταγγελία - ΕΜΠ: Φοιτητές έδωσαν εξετάσεις με... φακούς (εικόνες)