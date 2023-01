Παράξενα

Missing Alert: Ανήλικος από την Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο... εξωτερικό

Σε ποια χώρα βρέθηκε ο 15χρονος που είχε εξαφανιστεί από την Θεσσαλονίκη. Αιχμές από "Το Χαμόγελο του Παιδιού" για τις αρμόδιες Αρχές.



Στο Βερολίνο βρέθηκε ένας 15χρονος που είχε εξαφανιστεί, τον περασμένο Ιούνιο, από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, με "Το Χαμόγελο του Παιδιού", να εκφράζει τον προβληματισμό του καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν είναι η πρώτη φορά που με μεγάλη ευκολία ένα ανήλικο παιδί μόλις 15 ετών, κατάφερε να μετακινείται σε χώρες του εξωτερικού, χωρίς να γίνει αντιληπτό από τις αρμόδιες Αρχές.

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" στην ανακοινωσή του αναφέρει:

"Η περιπέτεια του Αλχουσεΐν (επ) Ραέντ (ον), 15 ετών, έληξε σήμερα το μεσημέρι δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Αλχουσεΐν (επ) Ραέντ (ον) βρέθηκε στο Βερολίνο μέσω διακρατικής συνεργασίας και είναι καλά στην υγεία του.

Ο Αλχουσεΐν (επ) Ραέντ (ον) είχε εξαφανιστεί στις 22/06/2022 από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την εξαφάνιση του ενημερώθηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Για ακόμη μια φορά ανακύπτουν προβληματισμοί και εγείρονται ερωτηματικά, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που με μεγάλη ευκολία ένα ανήλικο παιδί μόλις 15 ετών, κατάφερε να μετακινείται σε χώρες του εξωτερικού, χωρίς να γίνει αντιληπτό από τις αρμόδιες Αρχές.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Αλχουσεΐν (επ) Ραέντ (ον) και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί."

