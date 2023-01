Πολιτισμός

UNESCO - Οδησσός: το Ιστορικό Κέντρο στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ελλάδας στην ανάδειξη της υποψηφιότητας της Οδησσού για την εγγραφή του ιστορικού κέντρου της πόλης τον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Την απόφαση της έκτακτης συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ σχετικά με την εγγραφή του ιστορικού κέντρου της Οδησσού στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, χαιρετίζει ενθέρμως η Ελλάδα, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Πρόκειται για μια επιτυχή κατάληξη συντονισμένων προσπαθειών, στις οποίες η ελληνική πλευρά πρωτοστάτησε, ως μέλος της Επιτροπής (σε συντονισμό με Βέλγιο, Βουλγαρία, Ιταλία και Ιαπωνία) «με σκοπό να ανταποκριθούμε άμεσα στο αίτημα της Ουκρανίας για να προστατευθεί η πόλη, ειδικά υπό τις παρούσες εμπόλεμες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, η απόφαση να εγγραφεί το ιστορικό κέντρο της Οδησσού στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς ελήφθη στην έκτακτη σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομίας της ΟΥΝΕΣΚΟ, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη 24 Ιανουαρίου.

Περαιτέρω, επισημαίνεται πως το υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν σχετικών οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, επιδόθηκε σε μια διπλωματική εκστρατεία προκειμένου να κάμψει οιεσδήποτε επιφυλάξεις, θεωρώντας υψίστης σημασίας την προστασία της εμβληματικής αυτής πόλης για τον Ελληνισμό αλλά και για την Ουκρανία. Για τις ανωτέρω καθοριστικές ενέργειες της Ελλάδας, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, ευχαρίστησε σήμερα τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, γνωστοποιείται στην ίδια ανακοίνωση.

Επίσης, σημειώνεται πως η Ελλάδα επέδειξε από την πρώτη στιγμή ευαισθησία και υποστήριξη προς την ουκρανική κυβέρνηση και τον ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται, ακόμη δε περισσότερο για τις περιοχές όπου έχει αφήσει το αποτύπωμά της η ελληνική παροικία, όπως η Μαριούπολη και η Οδησσός. Άλλωστε, θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις εν λόγω περιοχές, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αποφάσισε να παραμείνει εν λειτουργεία το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Οδησσό και επισκέφθηκε την πόλη δύο φορές (3 Απριλίου και 12 Ιουλίου 2022), ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η ρωσική εισβολή, υπενθυμίζεται. Ακόμα, προστίθεται πως αμέσως μετά τη δεύτερη επίσκεψη και έχοντας συνομιλήσει με τις τοπικές αρχές της πόλης, ο Νίκος Δένδιας απηύθυνε επιστολή στη γενική διευθύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ, Οντρεΐ Αζουλέ στις 18 Ιουλίου 2022, εκφράζοντας την πλήρη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης για την προώθηση της εγγραφής της Οδησσού στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς και προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια για την επίτευξη του σκοπού αυτού, τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και σε τεχνικό.

Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της εν λόγω δεύτερης επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών, υπεγράφη συμφωνία με τα Κρατικά Αρχεία της Οδησσού, για τη συγχρηματοδότηση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, της ψηφιοποίησης του τμήματος των ιστορικών αρχείων της πόλης που αφορά στην ελληνική παρουσία στην Οδησσό.

Παράλλαλα, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει πως η Οδησσός είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του ελληνικού έθνους, καθώς στην πόλη διαβιούσε μια ακμάζουσα ελληνική κοινότητα και υπήρξε το μέρος όπου εκκίνησε ο επαναστατικός αγώνας για την απελευθέρωση της Ελλάδας. «Το σημείο συναντήσεων των μελών της Φιλικής Εταιρείας ήταν το πατρικό σπίτι του Εθνικού Ευεργέτη, Γρηγόριου Μαρασλή. Ο Γρηγόριος Μαρασλής, γεννήθηκε στην Οδησσό και υπηρέτησε ως δήμαρχος της πόλης για 16 έτη στα τέλη του 19ου αιώνα. Επί δημαρχίας του και με δικά του έξοδα μετέτρεψε την Οδησσό σε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, υλοποιώντας έργα όπως ο ηλεκτροφωτισμός της, το οδικό της δίκτυο, θέατρο, ορφανοτροφείο, γηροκομείο κ.ά.».

