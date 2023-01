Κοινωνία

Κακοκαιρία - Πυροσβεστική: 425 κλήσεις σε ένα 24ώρο

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την κακοκαιρία στη χώρα.

Στο ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Ελλάδα.

«Όλη η Ελλάδα επλήγη από την κακοκαιρία», είπε και τονίζοντας ότι, στα βόρεια είχε ισχυρές χιονοπτώσεις τη νύχτα, εφιστά την προσοχή στους οδηγούς, καθώς θα ακολουθήσει παγετός, που θα κάνει ολισθηρό και επικίνδυνο το δρόμο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, το τελευταίο 24ώρο έγιναν 425 κλήσεις στο 199, οι 210 εκ των οποίων στην Αττική και ιδιαίτερα στη δυτική Αττική και αφορούσαν σε αντλήσεις υδάτων.

Σύμφωνα ωστόσο με την επίσημη ενημέρωση που εξέδωσε αργότερα η Πυροσβεστική, οι κλήσεις ήταν 422.

4?2?2? κλήσεις έλαβε το Kέντρο Eπιχειρήσεων του ?? Πυροσβεστικού Σώματος, κατά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, από την Τετάρτη 25/01/2023, έως και σήμερα Παρασκευή 27/01/2023 και ω/06:00.

Αυτήν την ώρα, βρέχει καταρρακτωδώς σε Ρόδο, Κω και Σάμο, ενώ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στην Κάρπαθο.

