Ψευτογιατρός – Κούγιας: Θα δω τη δικογραφία και θα αποφασίσω αν θα τον αναλάβω

Ο δικηγόρος μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση του ψευτογιατρού.

«Εφόσον κάποιοι εκμεταλλεύονται, θα πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά», είπε ο Αλέξης Κούγιας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για υποθέσεις απάτης ασθενών.

Ο δικηγόρος που επέμεινε στη δεινή – κατά τους ισχυρισμούς - οικονομική κατάσταση του καταγγελλόμενου ως ψευτογιατρού, αλλά και στο γεγονός πως πρόκειται για καρκινοπαθή, τόνισε ότι, η υπόθεση βρίσκεται στη φάση της προανάκρισης και ακόμα δεν έχει πάει στον εισαγγελέα.

Εξηγώντας πως νομικά πρόκειται για ύποπτο και όχι κατηγορούμενο για την υπόθεση, ο Αλέξης Κούγιας είπε πως βάσει της εμπειρίας του «τις παραμονές των κρίσεων των αστυνομικών να γίνονται υποθέσεις που μετά καταρρέουν».

Σημείωσε επίσης πως, σε περίπτωση που τα αδικήματα που καταγγέλλονται έχουν γίνει πριν από χρόνια, δεν έχουν καμία νομική αξία, τόσο για τους καταγγελλόμενους όσο και τον ίδιο τον ύποπτο και κατ’επέκταση για τον ίδιο τον Αλέξη Κούγια.

Ο δικηγόρος, καταλήγοντας είπε πως, πρώτα θα διαβάσει τη δικογραφία κι έπειτα θα αποφασίσει αν θα αναλάβει την υπόθεση. «Δεν μου λείπουν οι υποθέσεις, ούτε τα χρήματα», κατέληξε.

