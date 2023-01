Life

“DRAGONS’ DEN”: Πρεμιέρα με επενδύσεις και συμφωνίες 135000 ευρώ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «DRAGONS’ DEN GREECE» στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα με οικονομικές προσφορές και επενδύσεις που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση και ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ!

Πρεμιέρα έκανε χθες, Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, το «DRAGONS’ DEN GREECE», με τους Έλληνες DRAGONS να επενδύουν προσωπικά κεφάλαια ύψους 135.000€ σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν.

Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, τα «πιτσαρίσματα» των επιχειρηματιών που παρουσιάστηκαν μπροστά στους DRAGONS ήταν καινοτόμα και πρωτότυπα και οι μεταξύ τους διαπραγματεύσεις σκληρές, αλλά και γόνιμες, κερδίζοντας το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

To νέο επιχειρηματικό show του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν 1.607.500 τηλεθεατές έστω για 1΄ στο σύνολο του κοινού, με το γυναικείο κοινό να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για το τηλεοπτικό project επενδύσεων. Συγκεκριμένα, στις γυναίκες 18-54 κατέγραψε 15%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό (18-24) το «DRAGONS’ DEN GREECE» άγγιξε το 19,2%.

Μεγάλοι κερδισμένοι του πρώτου επεισοδίου του «DRAGONS’ DEN GREECE», ήταν οι επιχειρηματίες από την Κρήτη, Μανούσος Πεδιαδίτης και η Κάλια Χουρδάκη, οι οποίοι αποδέχτηκαν την προσφορά της Μαρίας Χατζηστεφανή να αποκτήσει έναντι 100.000€ το 10% της επιχείρησής τους καθώς και δικαιώματα επί των πωλήσεων των προϊόντων τους μέχρι να βγάλει 200.000€.

Ο Σωτήρης Μπουζιάνης εντυπωσίασε τους DRAGONS με μια πρωτοποριακή ιδέα και ήρθε σε συμφωνία με τον Πολ Ευμορφίδη και τη Λιλή Περγαντά, κάνοντας συμφωνία 35.000€ για το 15% της εταιρείας του. Ο ίδιος, ο οποίος αποδείχθηκε και παλιός φίλος με τον Πολ Ευμορφίδη, δήλωσε πως ο αγαπημένος του DRAGON είναι ο Χάρης Βαφειάς καθώς, παρότι δεν επένδυσε στην επιχειρηματική του πρόταση, θα αγοράσει μια μεγάλη ποσότητα από τους πλωτήρες ανάπαυσης λουομένων.

Oι υπόλοιποι επιχειρηματίες, που παρουσίασαν τις ιδέες τους στο πρώτο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» αναζητώντας έναν δυνατό στρατηγικό συνεργάτη, σίγουρα θα προβληματιστούν για το τι δεν λειτούργησε στην παρουσίασή τους μπροστά στους DRAGONS καθώς, παρότι κάποιοι κέρδισαν το ενδιαφέρον τους και δέχτηκαν προσφορές, δεν κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία με τους επενδυτές.

Η πρώτη πτήση στο επενδυτικό ταξίδι του DRAGONS’ DEN GREECE που ξεκίνησε χθες στον ΑΝΤ1 ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι 5 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου στις 22:00, με το καινοτόμο τηλεοπτικό project που δίνει ευκαιρίες, συνεισφέρει στο brain gain και στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Δείτε ολόκληρο το πρώτο επεισόδιο:





Το «DRAGONS’ DEN GREECE» στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα με οικονομικές προσφορές και επενδύσεις που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση και ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ!

Δείτε το trailer του επόμενου επεισοδίου:

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Καταθέτει μηνύσεις κατά Καλογρηά - Καρακούκη και νέο αίτημα αποφυλάκισης

Βόλος: Έδειρε την μάνα του που τον φιλοξενεί μαζί με τα παιδιά του

Australian Open: Ο Τσιτσιπάς στον τελικό