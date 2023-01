Οικονομία

Προσλήψεις - ΑΣΕΠ: Πότε θα γίνει ο γραπτός διαγωνισμός

Την ημερομηνία διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού (ΚΕΔ) της πρόσκλησης-προκήρυξης 2Γ/2022, ο γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην διαδικασία κατάταξης υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε πίνακα βαθμολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε 43 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, οι οποίες περιλαμβάνονται σε πίνακα που επισυνάπτεται.

Τα εξεταστικά κέντρα, στα οποία θα διαγωνιστούν οι συνολικά 108.229 υποψήφιοι (τελικός αριθμός υποψηφίων κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου παραβόλων) καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε γνώσεις γενικού περιεχομένου και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Η εξέταση και των δύο μαθημάτων θα γίνει με την μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για κάθε μάθημα. Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και επιτυχόντες θα είναι όσοι περάσουν τη βάση που ορίστηκε στις 55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία και συνολικά.

Οι επιτυχόντες θα μπουν σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα (πρώτο στάδιο), προκειμένου να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου - κεντρική διοίκηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία υπουργείου και ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 3.502 προορίζονται για επιτυχόντες κατηγορίας ΠΕ, οι 1.565 για επιτυχόντες κατηγορίας ΤΕ και 57 θέσεις για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ). Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά φορέα, έδρα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί με τις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου.

