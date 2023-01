Κόσμος

Τουρκία - Ντεμιρτάς: Η ελληνική κυβέρνηση βασανίζει πρόσφυγες

Τι είπε μέσα από τη φυλακή που βρίσκεται, ο πρώην ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος HDP Σελαχατίν Ντεμιρτάς.

Βολές κατά της Ελλάδας, όσον αφορά στη διαχείριση του μεταναστευτικού, εξαπέλυσε ο κρατούμενος σε τουρκικές φυλακές πρώην ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος HDP Σελαχατίν Ντεμιρτάς.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη του στο γερμανικό ενημερωτικό δίκτυο Westdeutscher Rundfunk (WDR) COSMO ο πρώην ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος HDP Σελαχατίν Ντεμιρτάς ο οποίος είναι στη φυλακή της Αδριανούπολης, δήλωσε ότι «κάθε μέρα, 10 χιλιόμετρα μακριά από τη φυλακή όπου κρατούμαι αυτή τη στιγμή, η Ελληνική Κυβέρνηση δέρνει, βασανίζει, γυμνώνει και κατάσχει χρήματα από πρόσφυγες και μετά τους σπρώχνει πίσω στην Τουρκία. Δυστυχώς, η φυλακή στην οποία βρίσκομαι είναι γεμάτη θύματα που απωθήθηκαν στην Τουρκία με αυτόν τον τρόπο και στη συνέχεια συνελήφθησαν εδώ», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο φυλακισμένος κούρδος ηγέτης Σελαχατίν Ντεμιρτάς δήλωσε πως η απόπειρα να τεθεί υπό απαγόρευση το αριστερό κόμμα του εντάσσεται στα σχέδια του Ταγίπ Ερντογάν να προκαλέσει «χάος» στην τουρκική αντιπολίτευση πριν από τις φετινές εκλογές, όμως τόνισε πως αυτό δεν θα σώσει τον πρόεδρο από την ήττα έπειτα από δύο δεκαετίες στην εξουσία.

