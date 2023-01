Κόσμος

Φινλανδία: Καταδίκη δημοσιογράφων που αποκάλυψαν κρατικά μυστικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες κρατικές απόρρητες πληροφορίες δημοσιοποίησαν οι δύο αυτοί δημοσιογράφοι.

Δικαστήριο του Ελσίνκι καταδίκασε σήμερα δύο ερευνητές δημοσιογράφους γιατί αποκάλυψαν διαβαθμισμένες πληροφορίες για τη φινλανδική στρατιωτική κατασκοπεία, σε μια υπόθεση που προκαλεί ανησυχία για την ελευθερία του Τύπου.

"Είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση. Παρά τις μειωμένες ποινές, η ζημιά για την ελευθερία της έκφρασης έγινε ήδη", αντέδρασε με ανακοίνωση ο 'Αντερο Μούκα, αρχισυντάκτης της εφημερίδας τους, της Helsingin Sanomat.

Ο κύριος συντάκτης του άρθρου καταδικάστηκε να πληρώσει πρόστιμο με βάση μέρος του εισοδήματός του, που αναλογεί σε λίγες χιλιάδες ευρώ, ενώ στον άλλο συντάκτη του άρθρου δεν επιβλήθηκε ποινή. Κατηγορίες σε βάρος ενός τρίτου προσώπου, του επιβλέποντά τους, κατέπεσαν. Η απόφαση μπορεί να εφεσιβληθεί. Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινές με αναστολή τουλάχιστον ενάμιση έτους η καθεμιά και για τους τρεις. Οι τρείς δημοσιογράφοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οι συνήγοροι υπεράσπισής τους ισχυρίστηκαν ότι δεν αποκαλύφθηκαν κρατικά μυστικά.

Η καταδίκη αφορά ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε το 2017 το οποίο περιείχε πληροφορίες που χρονολογούνταν 10 χρόνια πριν και αναφερόταν σε επιχειρήσεις της φινλανδικής στρατιωτικής κατασκοπείας "που είναι διαβαθμισμένες προς όφελος της εξωτερικής ασφάλειας της Φινλανδίας", εξήγησε το δικαστήριο.Το άρθρο έρευνας περιείχε λεπτομέρειες για την "οργάνωση, τις ικανότητες και την προμήθεια" ενός κέντρου επικοινωνίας του στρατού στη Γιβάσκιλα, 230 χλμ. βορείως του Ελσίνκι.

Σύμφωνα με τη Sanoma Media, μητρική εταιρία της εφημερίδας, "υπήρχαν ισχυροί κοινωνικοί λόγοι για να γραφτεί αυτό το άρθρο". Τότε, η Φινλανδία προετοίμαζε ένα νέο νόμο για τις υπηρεσίες πληροφοριών, που είχε στόχο να επεκτείνει τις ικανότητες των υπηρεσιών πληροφοριών ώστε να παρακολουθούν την κυκλοφορία των δεδομένων. Το νομοσχέδιο αυτό "περιόριζε τα θεμελιώδη δικαιώματα ενός πολίτη", σύμφωνα με τη Sanoma Media.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών μπορούσε να είναι δικαιολογημένη για λόγους δημοσίου συμφέροντος μόνο σε περίπτωση "σημαντικής αποκάλυψης", όπως "κατάχρηση εξουσίας ή άλλες παράνομες δραστηριότητες των αρχών". Το δικαστήριο έκρινε ότι αυτό δεν ίσχυε για το εν λόγω άρθρο όπως και ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών δεν μπορούσε να θεωρηθεί "ακίνδυνη" παρότι "δεν θέτει σε κίνδυνο την εξωτερική ασφάλεια της Φινλανδίας".

Η αποκάλυψη ενός μυστικού εθνικού συμφέροντος, που εμπίπτει στην κατηγορία της προδοσίας, μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση έως τέσσερα χρόνια στη Φινλανδία. Ο Πάβολ Σζαλάι, διευθυντής για την Ευρωπαϊκή Ένωση της οργάνωσης προστασίας της ελευθερίας του Τύπου Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (Reporters sans Frontieres) χαρακτήρισε την καταδίκη "πολύ ανησυχητική". Όταν "μια χώρα που κατατάσσεται στην κορυφή του Παγκόσμιου Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου" διώκει δημοσιογράφους γιατί έγραψαν "για θέματα εθνικής ασφάλειας", αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την ελευθερία του Τύπου στον κόσμο", δήλωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Η κακοκαιρία φεύγει με βροχές και χιόνια το Σάββατο

Τάιρ Νίκολς - Μπάιντεν: Αγανάκτησα και πόνεσα βαθιά από τις εικόνες του ξυλοδαρμού (εικόνες)

Περού: Η πολιτική αναταραχή “βουλιάζει” την οικονομία