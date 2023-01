Αθλητικά

Καραλής: Νέο ατομικό ρεκόρ και όριο για το Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου

Ο 23χρονος πρωταθλητής έκανε τον καλύτερο αγώνα της καριέρας του σε ανοιχτό και κλειστό στίβο.



Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε σε εξαιρετική κατάσταση στο μίτινγκ της Καρλσρούης και περνώντας με τη δεύτερη τα 5.83μ. στο επί κοντώ σημείωσε απόλυτο ατομικό ρεκόρ και έπιασε το όριο τόσο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού της Κωνσταντινούπολης, όσο και για το Παγκόσμιο ανοιχτού της Βουδαπέστης.

Ο έμπειρος άλτης κατέλαβε την τρίτη θέση, στον καλύτερο αγώνα της καριέρας του σε ανοιχτό και κλειστό στίβο.

Ο 23χρονος πρωταθλητής ξεπέρασε με την πρώτη τα 5.35μ., τα 5.50μ. και τα 5.60μ.. Στη συνέχεια άφησε τα 5.66μ. και δοκίμασε στα 5.72μ., τα οποία πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια (άκυρο το πρώτο του άλμα), όπως άφησε και τα 5.78μ. για να επιχειρήσει το άλμα στα 5.83. Ο Καραλής δεν απογοητεύτηκε από την πρώτη άκυρη προσπάθεια του και με τη δεύτερη πέτυχε τον στόχο του, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Ο Καραλής θα αγωνιστεί ξανά στις 2 Φεβρουαρίου στην Ουψάλα.

