Τάιρ Νίκολς - Μπάιντεν: Αγανάκτησα και πόνεσα βαθιά από τις εικόνες του ξυλοδαρμού (εικόνες)

Σοκάρει το βίντεο του ξυλοδαρμού ενός αφροαμερικανού από 5 αστυνομικούς, για μια τροχαία παράβαση, που οδήγησε στον θάνατο του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε χθες Παρασκευή πως «αγανάκτησε» και «πόνεσε βαθιά» βλέποντας το «φρικιαστικό» βίντεο της βίαιης σύλληψης του Τάιρ Νίκολς, 29χρονου αφροαμερικανού ο οποίος πέθανε τρεις ημέρες αργότερα.

«Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα απόψε θα προκαλέσουν αγανάκτηση στον πληθυσμό, κι υπάρχει λόγος», αναγνώρισε ο κ. Μπάιντεν στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, όμως συμπλήρωσε πως είναι απαραίτητο οι διαδηλώσεις που θα γίνουν να είναι «ειρηνικές».

Οι πέντε αστυνομικοί που ξυλοκόπησαν βάρβαρα τον νεαρό καθώς προχωρούσαν στη σύλληψη του για απλή παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο Μέμφις (Τενεσί) την 7η Ιανουαρίου, που είναι επίσης μαύροι, απομακρύνθηκαν από τις τάξεις της αστυνομίας και αντιμετωπίζουν πλέον δίωξη για φόνο.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η οικογένεια του Τάιρ Νίκολς «αξίζει» να διενεργηθεί «άμεση, πλήρης και διαφανής έρευνα».

Ο κ. Μπάιντεν συζήτησε νωρίτερα χθες με την οικογένεια του νεαρού και εξήρε την έκκλησή της οι διαδηλώσεις να γίνουν σε κλίμα ηρεμίας. Σημείωσε πως μίλησε με τη μητέρα και τον πατριό του Τάιρ Νίκολς, τους «εξέφρασε προσωπικά τα συλλυπητήριά του» και «εξήρε το θάρρος και τη δύναμή τους».

Ερωτηθείς σχετικά με τον κίνδυνο να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια σε διάφορες συγκεντρώσεις που οργανώνονται στις ΗΠΑ, ιδίως στο Μέμφις, ο κ. Μπάιντεν είπε σε δημοσιογράφους πως «προφανώς ανησυχώ πολύ, αλλά νομίζω ότι η Ρόου Βον Γουέλς (σ.σ. η μητέρα του Τάιρ Νίκολς) απηύθυνε πολύ σθεναρή έκκληση» να επικρατήσει ηρεμία».

Δυο σύμβουλοι του προέδρου συζήτησαν χθες με τους δημάρχους 16 πόλεων όπου προβλεπόταν να γίνουν διαδηλώσεις.

