Στον ανακριτή ο “Μάξιμος Σαράφης” της Novartis (εικόνες)

Ο θεωρούμενος ως βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση με δημόσια δήλωση του αρνείται όσα του αποδίδονται και ισχυρίζεται πως όλη η υπόθεση «οργανώθηκε σε βάρος του» από «το παρακράτος της ΝΔ».



Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έχει μεταφερθεί από το πρωί ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης -«Μάξιμος Σαράφης» της Novartis - προκειμένου να απολογηθεί για όσα του καταλογίζονται στην υπόθεση της εξαπάτησης επιχειρηματιών.

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών θα απολογηθούν σήμερα και άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση, η οποία σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά τη δράση δομημένης εγκληματικής οργάνωσης.

Στο άλλοτε στέλεχος επιχειρήσεων και διευθυντή επικοινωνίας της Novartis Φ. Δεστεμπασίδη αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που καλείται να αντικρούσει σήμερα, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, δρούσε ως εγκέφαλος ομάδας προσώπων που υποσχόμενοι άμεσες δανειοδοτήσεις σε επιχειρηματίες από αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύματα.

Στην δικογραφία αναφέρεται πως η οργάνωση προσέλκυε τα θύματα της πείθοντας τα, ότι θα εξασφάλιζε απευθείας δανειοδότηση από τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων η οποία θα γινόταν, σε κάποιες περιπτώσεις, μέσω της ανύπαρκτης, κατά τη δικογραφία, εταιρείας «Ζahrat Commercial Brokers LLC» με έδρα το Αμπού Ντάμπι την οποία ο βασικός κατηγορούμενος εμφανιζόταν να εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι δανειολήπτες καλούνταν να καταβάλλουν μία σειρά ποσών για ασφαλίσεις, εγγυήσεις , νομιμοποιητικά έγγραφα κά που υποδείκνυαν τα φερόμενα μέλη της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές η υπόθεση προς ώρας αφορά επτά περιπτώσεις που συνολικά αφορούν ποσό 800 χιλιάδων ευρώ, το οποίο φέρεται να καρπώθηκε η οργάνωση.

Οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται σήμερα να απολογηθούν για αδικήματα που κατά περίπτωση αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ για την υπόθεση αναζητούνται άλλα τέσσερα άτομα.

