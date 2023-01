Κόσμος

Ισπανία: Κατασχέθηκε κοκαΐνη αξίας 105000000 από πλοίο μεταφοράς ζώων

Η ισπανική αστυνομία κατέσχεσε 4,5 τόνους κοκαΐνης με εκτιμώμενη αξία πώλησης 105 εκατομμυρίων ευρώ έπειτα από επιδρομή σε πλοίο μεταφοράς ζώων στα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.

Το πλοίο είχε κάνει στάσεις σε λιμάνια περίπου 12 χωρών πριν από την επιδρομή της Τρίτης και η αστυνομία είπε ότι οι διακινητές ναρκωτικών έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν πλοία μεταφοράς ζώων επειδή είναι πιο δύσκολο να εντοπίσει η αστυνομία το παράνομο φορτίο τους.

Η αστυνομία συνέλαβε 28 μέλη του πληρώματος του πλοίου Orion V, με σημαία του Τόγκο, τις κινήσεις του οποίου παρακολουθούσαν από την Κολομβία οι ισπανικές αρχές, ο αμερικανικός Οργανισμός για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και η αστυνομία του Τόγκο.

Αξιωματικοί απομάκρυναν από το πλοίο δεκάδες κιβώτια που περιείχαν την κοκαΐνη από την πλευρά του λιμανιού της Λας Πάλμας στη νήσο Γκραν Κανάρια.

