Κορυδαλλός: Άγνωστος κακοποιεί αδέσποτα

Τελευταίο θύμα του μια γάτα η οποία χτυπήθηκε τέσσερις φορές από αεροβόλο

(εικόνα αρχείου)

Καταγγελία γίνεται για τη δράση ενός άνδρα ο οποίος κακοποιεί και βασανίζει αδέσποτα ζώα στον Κορυδαλλό από κατοίκους και φιλοζωικά σωματεία.

Υπάρχουν αφίσες που προειδοποιούν για τη δράση του άγνωστου άνδρα ο οποίος κυκλοφορεί με αεροβόλο ενώ υπάρχει και επικήρυξή του, στους δρόμους του Κορυδαλλού.

Τελευταίο θύμα του ήταν μια γάτα η οποία χτυπήθηκε τέσσερις φορές από αεροβόλο όπλο.

Σε σύνεντευξη στο OPEN, η πρόεδρος του φιλοζωικού σωματείου «Αγία Βαρβάρα», Αθηνά Σιδερά δήλωσε:

«Είναι μια κατάσταση που είναι φρικτή. Υποθέτω ότι για να έχει δύο σφαίρες στη σπονδυλική, το ζώο εκείνη τη στιγμή έτρωγε. Δεν υπάρχει και κάτι που να μπορεί να τα βοηθήσει, οι νόμοι είναι ανεπαρκείς».

Όπως λέει και η ίδια, τα περιστατικά είναι πολλά, ενώ πριν λίγο καιρό, είχε βρεθεί νεκρό και ένα άλλο ζώο με την κυρία Σιδερά να σημειώνει ότι έχει υποβληθεί καταγγελία κατ' αγνώστων και προς το παρόν δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο δράστης.

