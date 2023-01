Πολιτική

Συγκέντρωση Χρυσής Αυγής: οι αντιδράσεις και η απάντηση του Δήμου Αθηναίων

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη στις αντιδράσεις των κομμάτων για τη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο, αλλά και ανακοίνωση των εκπροσώπων Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΜέΡΑ25, από το δήμο Αθηναίων διευκρινίζεται: «Καμία άδεια δεν ζητήθηκε ούτε χορηγήθηκε για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και πραγματοποίηση εκδήλωσης της Χρυσής Αυγής στην Πλατεία Ρηγίλλης.

Επιπλέον ο δήμος Αθηναίων παρείχε σύμφωνη γνώμη στη λήψη μέτρων και περιορισμών από την αστυνομία, με δεδομένο ότι για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, δεν υπήρξε η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια.

Συγκεκριμένα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων Βασίλειος Κορομάντζος απαντώντας στο σχετικό έγγραφο της ΕΛΑΣ, με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου, σημείωνε: "Σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης και παρέχουμε σύμφωνη γνώμη για τα μέτρα που πρόκειται να λάβετε με δεδομένο ότι δεν υπάρχει η σχετική άδεια"».

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης με ανάρτησή του στο twitter αναφέρεται στο θέμα που δημιουργήθηκε με την συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής και αναφέρεται σε «όσους ψάχνονται για τζάμπα καυγά».

Ο Κώατας Μπακογιάννης αναφέρει χαρακτηριστικά: "Για όσους ψάχνονται για τζάμπα καυγά: Ο Δήμος Αθηναίων ούτε έδωσε, ούτε θα μπορούσε να δώσει άδεια στους νεοναζί να κάνουν συγκέντρωση. Είναι αδιανόητο. Η πατριδοκαπηλεία άλλωστε είναι μια από τις μεγαλύτερες προσβολές στους πεσόντες υπέρ της πατρίδας."

Αντιδράσεις για την εκδήλωση εξέφρασε ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της KO του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Σπίρτζης, με την ανάρτηση μάλιστα της άδειας για τη συγκέντρωση από την Ελληνική Αστυνομία.

Αναλυτικά η δήλωση: "Έδωσαν άδεια στη Χρυσή Αυγή να κάνει συγκέντρωση, στην Πλατεία Ρηγίλλης, για τους νεκρούς Αξιωματικούς των Ιμίων, αναγνωρίζοντας ως κόμμα τη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή !!!!

Ο Φαρισαϊσμός του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ δεν έχει όριο !!!

Συγχαρητήρια κ. Θεοδωρικάκο … Ξεπλένετε τους Εγκληματίες Ναζιστές ως πατριώτες.



Ότι η ΝΔ φιλοξενεί την σκληρή ακροδεξιά στο εσωτερικό της, το ξέρουμε πλέον όλοι.

Το ότι επανειλημμένα ο κ. Θεοδωρικάκος μας έχει επιβεβαιώσει ότι ισχύει και τηρείται ο νόμος Μητσοτάκη της απαγόρευσης των συγκεντρώσεων και ο νόμος της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας επίσης.

Ότι υπάρχει ανοχή από την πρώτη μέρα της επιτελικής διακυβέρνησης σε ακροδεξιά στοιχεία εντός της ΕΛΑΣ, είναι επίσης αποδεδειγμένο, με όσα έχουν γίνει τα χρόνια Μητσοτάκη.

Ότι λειτουργούν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ενώ τα ναζιστικά σύμβολα, τα πανώ και οι ταμπέλες της εγκληματικής οργάνωσης είναι ακόμη εκεί, όπως με προκλητικό τρόπο, δίπλα στα Δικαστήρια, βλέπει κάθε πολίτης στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, μπορεί να το διαπιστώσει οποιοσδήποτε.

Ότι άφησαν τον Κασιδιάρη από τη φυλακή να κάνει εκπομπές, προεκλογική εκστρατεία και να οργανώνει κόμμα για τη συμμετοχή στις εκλογές επίσης.

Αλλά ότι λίγες ημέρες μετά το προπαγανδιστικό εγχείρημα για δήθεν Νόμο απαγόρευσης της συμμετοχής της Χρυσής Αυγής και του κόμματος Κασιδιάρη, θα έδιναν άδεια συγκέντρωσης στη ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, στο κέντρο της Αθήνας, τα αποδεικνύει όλα.

Αποδεικνύει ότι η ΝΔ έχει διολισθήσει επικίνδυνα …

Οι πρακτικές των παρακολουθήσεων, της καταστολής, της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων έρχονται και ταιριάζουν με την αντίληψη των ακροδεξιών πρακτικών και με την ανοχή όχι απλά στις ακροδεξιές πολιτικές και πρακτικές αλλά και στην ανοχή της κοινής αντίληψης σε πλήθος θεμάτων με την ακροδεξιά και με την ανοχή της δράσης ακόμη και της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή».

Προφανώς ο Νόμος Μητσοτάκη απαγόρευσης των συναθροίσεων σχετίζεται μόνο με τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές και με όποια ομάδα πολιτών διαφωνεί με τη ΝΔ και την ανάλγητη αντικοινωνική πολιτική της.

Κύριε Μητσοτάκη, Κύριε Θεοδωρικάκο, ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ… και για την ανοχή και για το «πατριωτικό» ξέπλυμα, στους εγκληματίες ναζιστές.

Ο αντιδημοκρατικός κατήφορος σας το μόνο τέρμα που μπορεί να έχει είναι η απάντηση του ελληνικού λαού στις εκλογές."

Ανακοίνωση κατά της απόφασης για την άδεια για τη συγκέντρωση έκανε μέσα από τα social media και ο εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, στην οποία αναφέρει:

"Η παροχή άδειας για ανοικτή συγκέντρωση της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στο κέντρο της Αθήνας, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη Βουλή, προκαλεί κάθε δημοκράτη πολίτη.

Μια απόφαση πολιτικά και θεσμικά απαράδεκτη που μάλιστα στηρίζεται στη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Αθηναίων.

Αναρωτιόμαστε: σε τι ακριβώς συμφωνεί ο κ. Μπακογιάννης με τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση; Τη θεωρεί ειρηνική πολιτική εκδήλωση; Πιστεύει ότι δεν επαπειλεί τη ζωή της πόλης;

Οι αρμόδιες αρχές έχουν τρεις ώρες μπροστά τους για να μην εφαρμοστεί η προκλητική τους απόφαση."

