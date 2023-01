Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: έκαναν “φύλλο και φτερό” κατάστημα εστίασης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ιδιοκτήτης σοκαρισμένος έβλεπε σε live μετάδοση από τις κάμερες ασφαλείας τα όσα συνέβαιναν.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Τον πανικό προκάλεσαν κουκουλοφόροι που είσέβαλαν με μαχαίρι σε κατάστημα εστίασης στη Νέα Σμύρνη, για να κλέψουν λίγα ευρώ. Το βίντεο με τους δράστες, συγκλονίζει.

Νεαροί κουκουλοφόροι παραβιάζουν την είσοδο καταστήματος εστίασης στη Νέα Σμύρνη. Μπαίνουν μέσα τρέχοντας. Ο ένας από αυτούς πηδά τον πάγκο και κατευθύνεται προς την ταμιακή μηχανή. Ο ιδιοκτήτης σοκαρισμένος έβλεπε σε live μετάδοση από τις κάμερες ασφαλείας τα όσα συνέβαιναν.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Παπακώστας, ιδιοκτήτης του καταστήματος και Σεφ στον ΑΝΤ1, «Είχα δύο υπαλλήλους εκείνη την στιγμή που κλείνανε…Έγινε Δευτέρα προς Τρίτη μπήκανε 5 άτομα μέσα στο μαγαζί και κλέψανε μικροπράγματα, τα τιπς του προσωπικού, κάτι ταμπλετ και τα κινητά που παίρνουμε τις παραγγελίες. Φαίνεται ότι είναι μικρής ηλικίας άτομα μπήκαν ανοργάνωτα».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα παιδί που πήγε να ληστέψει ψιλά θα μπορούσε σε μια εμπλοκή με τον υπάλληλο μου κάποιος από τους δύο να μαχαιρωθεί, να πάθει κάτι ή να πάει φυλακή».

Η ληστεία θα μπορούσε να λάβει άσχημη τροπή, καθώς ένας από τους υπαλλήλους άκουσε τον θόρυβο, βγήκε να δει τι γίνεται και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν από τους δράστες, ο οποίος τράβηξε μαχαίρι και τον απείλησε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισπανία: Κατασχέθηκε κοκαΐνη αξίας 105000000 από πλοίο μεταφοράς ζώων

Συγκέντρωση Χρυσής Αυγής: οι αντιδράσεις και η απάντηση του Δήμου Αθηναίων

Χανιά: Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” σε δένδρο (εικόνες)