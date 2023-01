Κόσμος

Ισραήλ - Νετανιάχου: η απάντηση στην επίθεση στην Ιερουσαλήμ θα είναι ισχυρή

Η δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ για τις δύο παλαιστινιακές επιθέσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ,

Η απάντηση του Ισραήλ στην "τρομοκρατία" μετά τις δύο παλαιστινιακές επιθέσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, η μια από τις οποίες προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων χθες κοντά σε συναγωγή, θα είναι "ισχυρή, γρήγορη και ακριβείας", δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Η απάντησή μας θα είναι ισχυρή, γρήγορη και ακριβείας", δήλωσε ο πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους του πριν από τη έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας με θέμα την επίθεση της Παρασκευής. "Δεν επιδιώκουμε την κλιμάκωση αλλά είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο", πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι εχθές, Παλαιστίνιος άνοιξε πυρ και σκότωσε 7 ανθρώπους κοντά σε συναγωγή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ στη διάρκεια της προσευχής του Σαββάτου, προτού να πέσει και ο ίδιος νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι ενισχύει τις δυνάμεις του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μία ημέρα μετά την επίθεση στη συναγωγή.

