Κόσμος

Τουρκία: Προειδοποιεί για πιθανές ισλαμοφοβικές επιθέσεις στις ΗΠΑ

Με δυο ταξιδιωτικές οδηγίες τα αντίποινα της Άγκυρας στις προειδοποιήσεις πολλών δυτικών χωρών για πιθανά τρομοκρατικά χτυπήματα στην Τουρκία.

Η Τουρκία προειδοποίησε το Σάββατο τους πολίτες της για τον κίνδυνο "πιθανών ισλαμοφοβικών, ξενοφοβικών και ρατσιστικών επιθέσεων" στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, μετά την προειδοποίηση των δυτικών συμμάχων της προς τους πολίτες τους που βρίσκονται στην Τουρκία για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις.

Σε δύο χωριστές ταξιδιωτικές οδηγίες, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών συνέστησε στους πολίτες του στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ευρωπαϊκές χώρες "να ενεργήσουν ψύχραιμα απέναντι σε πιθανές ξενοφοβικές και ρατσιστικές παρενοχλήσεις και επιθέσεις" και "να μείνουν μακριά από περιοχές όπου θα μπορούσαν να ενταθούν οι διαδηλώσεις".

Η πρόσφατη αύξηση των "αντιισλαμικών και ρατσιστικών ενεργειών" αντανακλά τις επικίνδυνες διαστάσεις της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και του μίσους στην Ευρώπη, αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αρκετές πρεσβείες στην Άγκυρα, ανάμεσά τους εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας εξέδωσαν την Παρασκευή προειδοποίηση προς τους πολίτες τους που βρίσκονται στην Τουρκία, στην οποία τους ζητούσαν να είναι σε επαγρύπνηση για τον κίνδυνο "πιθανών επιθέσεων αντιποίνων από τρομοκράτες εναντίον χώρων λατρείας".

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μετά τα πρόσφατα περιστατικά με το κάψιμο αντιτύπων του Κορανίου στην Ευρώπη.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας συνέστησε επίσης στους πολίτες του στην Τουρκία το Σάββατο να αποφεύγουν την πολυκοσμία και τις διαδηλώσεις.

Ένας ακροδεξιός πολιτικός και πολέμιος της μετανάστευσης έκαψε ένα αντίτυπο του Κορανίου την περασμένη εβδομάδα κοντά στην τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, αυξάνοντας την ένταση μεταξύ της Τουρκίας και της Σουηδίας. Παρόμοιες ενέργειες με το κάψιμο αντιτύπων του Κορανίου στην Ολλανδία και τη Δανία προκάλεσαν επίσης την έντονη καταδίκη της Άγκυρας.