Κοινωνία

Κατέρρευσε μετά τον χορό - Πέθανε στα χέρια της γυναίκας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ υπέστη η σύζυγος του 62χρονου, που τον είδε να καταρρέει μπροστά της. Μάταια προσπάθησε να τον επαναφέρει στην ζωή. Έρευνα και απο την Αστυνομία για τα αίτια θανάτου.

Πριν από πέντε μέρες συγγενείς, φίλοι, πρώην συνάδελφοι και γνωστοί τού εύχονταν μέσα από τα social media χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του και εκείνος αντεύχονταν υγεία, αγάπη και ευτυχία. Χθες, «έσβησε» πρόωρα και απροσδόκητα αφήνοντας πίσω του βυθισμένους στο πένθος τους δικούς του ανθρώπους.

Πρόκειται για τον Σωτήρη Καπατσέλο, συνταξιούχο υπάλληλο του 304 ΠΕΒ, με καταγωγή από τα Κανάλια, που κατέρρευσε μπροστά στη γυναίκα του, λίγα λεπτά αφότου επέστρεψαν από το χορευτικό που πήγαιναν πάντα μαζί.

Ο 62χρονος και η σύζυγός του, υπάλληλος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, χθες το απόγευμα πήγαν στον Πολιτιστικό Σύλλογο διδασκαλίας παραδοσιακών χορών Βόλου «Τερψιχόρη». Είχαν μεγάλο πάθος και οι δύο με τους παραδοσιακούς χορούς, από τα πλέον δραστήρια μέλη του συγκεκριμένου συλλόγου, πρώτοι πάντα στις πολιτιστικές και χορευτικές εκδηλώσεις που γίνονται στον Βόλο και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ολα κύλησαν όμορφα και επέστρεφαν στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το συγγενικό περιβάλλον του εκλιπόντος, λίγα μέτρα πριν φτάσουν στο σπίτι ο 62χρονος ενημέρωσε τη σύζυγό του ότι αισθάνεται μία δυσφορία. Ολα έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Μόλις έφτασαν στο σπίτι ο 62χρονος άρχισε να παραπονιέται ότι ο πόνος εντείνεται.

Μέχρι η σύζυγός του να καλέσει ασθενοφόρο ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε μπροστά της. Εχασε τις αισθήσεις του και σωριάστηκε. Παρά το σοκ η σύζυγός του ξεκίνησε να του κάνει μαλάξεις και ΚΑΡΠΑ, παρακαλώντας ταυτόχρονα τον Θεό να τον επαναφέρει. Ο 62χρονος δεν έδειχνε να ανταποκρίνεται. Λίγο αργότερα όταν μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στη Λάρισα.

Για τον αιφνίδιο θάνατό του ενημερώθηκε και η αστυνομία, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, για αυτό και διατάχθηκε η νεκροψία από το Α.Τ Βόλου.

Στο Αχιλλοπούλειο εκτυλίχτηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Ράκος η σύζυγός τουη οποία δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχασε τον αγαπημένο της μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ λίγο νωρίτερα όλα κυλούσαν φυσιολογικά μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας. Σε κατάσταση σοκ είναι επίσης τα δύο του παιδιά, που βιώνουν την τραγική απώλεια.

Ο 62χρονος δεν πρόλαβε καλά – καλά να χαρεί τη συνταξιοδότησή του. Ανήκε στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εργαζόταν στο στρατιωτικό εργοστάσιο 304 ΠΕΒ στο Βελεστίνο. Το άγγελμα του θανάτου του έχει «κεραυνοβολήσει» τους πρώην συναδέλφους του, αλλά και όλους όσοι τον γνώριζαν.

Ρίγη συγκίνησης προκαλεί το μήνυμα της συζύγου του στα social media με το οποίο ενημερώνει για την απώλεια του Σωτήρη Καπατσέλου σημειώνοντας: «Εφυγε από κοντά μας έτσι ξαφνικά, ο καλύτερος σύζυγος, πατέρας, αδερφός, φίλος…..ο καλύτερος Ανθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, και που ήμασταν μαζί σχεδόν ολόκληρη τη ζωή μας. Ο κόσμος χωρίς αυτόν δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος».

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών από πολικό ψύχος

Ρέθυμνο: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό και μαχαίρωμα σε μπαρ

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Η μητέρα της ξεκίνησε απεργία πείνας στη φυλακή