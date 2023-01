Κοινωνία

Κηφισιά: 16χρονος έκανε ληστείες υπό την απειλή μαχαιριού

Πάνω του βρέθηκαν τα κλοπιμαία και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε στη ληστεία

Αστυνομικοί συνέλαβαν την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 το βράδυ έναν 16χρονο για ληστεία με μαχαίρι σε βάρος συνομηλίκων του στην Κηφισιά.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 16χρονος μαζί με ένα άλλο άτομο αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριού προσωπικά αντικείμενα από μια παρέα ανηλίκων.



Τον 16χρονο εντόπισαν και συνέλαβαν μετά από αναζητήσεις αστυνομικοί του τμήματος Κηφισιάς, καθώς βρέθηκαν πάνω του τα κλοπιμαία και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε στη ληστεία.

